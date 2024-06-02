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Trabzon'da Besiciyi Bezdiren Kurban Pazarlığı: 'Benim İçin Zarar Et İsmail'

Trabzon'da Besiciyi Bezdiren Kurban Pazarlığı: 'Benim İçin Zarar Et İsmail'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.06.2024 - 17:11

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık almak isteyenlerle besiciler arasındaki sıkı pazarlık başladı. Trabzonlu Rahman Durmuş ile Bayburtlu besici İsmail Balık'ın çetin geçen kurban pazarlığı sosyal medyada gündem oldu. 

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında pazarlıklar başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında pazarlıklar başladı.

Trabzon'da satış yapan Bayburtlu besici İsmail Balık'la pazarlık yapan Trabzonlu Rahman Durmuş'un görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu. Kurbanlık için 85 bin TL'den aşağı düşmeyen İsmail Balık'In elini bırakmayan Durmuş, 'İsmail alacağım oni, gerekirse benim için zarar et' dedi.

Trabzon'da satış yapan Bayburtlu besici İsmail Balık'la pazarlık yapan Trabzonlu Rahman Durmuş'un görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu. Kurbanlık için 85 bin TL'den aşağı düşmeyen İsmail Balık'In elini bırakmayan Durmuş, 'İsmail alacağım oni, gerekirse benim için zarar et' dedi.

Durmuş'un ısrarlarına dayamayan ve kolunun kopma ihtimalini göze alamayan İsmail, kurbanlığı 80 bin TL'ye verdi. İşte o anlar; 📹

Yapılan pazarlığa sosyal medyadan gelen yorumlar 👇

Yapılan pazarlığa sosyal medyadan gelen yorumlar 👇
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