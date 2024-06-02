Trabzon'da Besiciyi Bezdiren Kurban Pazarlığı: 'Benim İçin Zarar Et İsmail'

Öğretmenlerden Anlamlı Eleştiri: Bir Grup Öğretmen Her Alanda Türk Tipi Düşünce Kalıplarını Paylaştılar

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