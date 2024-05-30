Rasim Ozan Kütahyalı'dan Devlet Bahçeli'nin 'Türkiye Milleti' İfadesine Destek! 'Aksi Takdirde Irkçılık Olur'

Rasim Ozan Kütahyalı (ROK), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında kullandığı 'Türkiye milleti' ifadesie destek verdi.
Kütahyalı, 'Türkiye'yi gerçekten seviyorsanız Türkiye Milleti kavramını benimseyin. Aksi halde ırkçılık yapmış olursunuz' dedi.
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Geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 'Türkiye milleti' ifadesini kullanan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Rasim Ozan Kütahyalı'dan destek geldi.
Kütahyalı 'Devlet Bahçeli'nin Türkiye Milleti ifadesine sonuna kadar katılıyorum. Türkiye Milleti çok doğru bir sözdür. Türkiye'yi gerçekten seviyorsanız Türkiye Milleti kavramını benimseyin. Aksi halde ırkçılık yapmış olursunuz' ifadelerini kullandı.
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