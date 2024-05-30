Almanya'nın 'Irkçı Eğlence' (Meta-Politika) Tartışması! 'Genç Zihinlere TikTok, Müzik ve Mizahla Giriyorlar'

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Almanya'da bir grup gencin partide ırkçı şarkılar söyleyip dans ettiği görüntüler ülkenin gündemine otururken, partide çalan şarkının 'Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı' sözleri nedeniyle yasaklanma durumu olduğu belirtildi.
Almanya merkezli DW Türkçe'de yer alan habere göre, bu durum aşırı sağın kendisini sosyal hayatta var etme çabası olarak görülüyor. Amadeu Antonio Vakfı yetkilisi Lorenz Blumenthaler, ırkçılığın yükselebilmesi için insanların zihnine gençlik kültürü, TikTok, müzik ve mizah yoluyla girildiğini iddia ediyor.
Blumenthaler'in açıklamalarının tamamı 📹
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