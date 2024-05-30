Almanya'nın 'Irkçı Eğlence' (Meta-Politika) Tartışması! 'Genç Zihinlere TikTok, Müzik ve Mizahla Giriyorlar'

Almanya'da bir partide, ırkçı semboller eşliğinde dans eden insanların görüntüsü tartışmalara neden oldu. Partide yer alan görüntülerde bir kişinin Nazi selamı verip ve parmağıyla Hitler bıyığı yaparak 'Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı' sözlerini söylediği görüldü.

Kaynak: DW Türkçe