Düdüklü Tencere Patladı, Az Kalsın Ölüyordu: Vücudunun Yüzde 40'ı Yandı

Mutfak malzemelerinden biri olan düdüklü tencere, tehlikeli olması nedeniyle birçok evde bulunmuyor. Bir kesim suçu markalara atsa da bir kesim ise doğru şekilde kullanılmadığı için patladığını söylüyor. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Ebru Hayvalı, yemek yaptığı sırada düdüklü tencere bomba gibi patladı. 46 yaşındaki kadının vücudunun yüzde 40'ı yandı.