'İmam' Halil Konakçı'nın Cennet Tasviri Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'Ergenliğe Yeni Giren Eşleriniz Olacak'

İsmi sık sık yaptığı tartışmalı açıklarla gündeme gelen 'imam' Halil Konakçı'nın cenneti tasvir ettiği konuşması sosyal medyada gündem oldu.
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Atatürk ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen 'imam' Halil Konakçı'nın cennetteki hurileri tasvir ettiği konuşması sosyal medyada gündem oldu.
Konakçı tartışma yaratan 'cennet' tasvirinde 'Yaşları hep aynı, hiç yaşlanmayan taze eşleriniz var... 'Yeni ergenliğe girmiş gibi' anlatılan bir tabir var.' ifadelerini kullandı.
Konakçı'nın camide yaptığı konuşma şu şekilde 📹
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