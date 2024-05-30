Oyuncu Cansu Fırıncı 'Kendisine Neden Kız İsmi Verildiğinin' Sorulması Üzerine Hüzünlü Hikayesini Anlattı

Erzurumlu Fenomen Çobanın Yavru Keçilerini Bebek Gibi Sevdiği Anlar Kalpleri Sıcacık Yaptı

Bir Grup Öğretmen Öğrencilerinin Zil Çaldığında Yaptığı Hareketleri Taklit Ederek Tüm Öğrencilerini Güldürdü