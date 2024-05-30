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Oyuncu Cansu Fırıncı 'Kendisine Neden Kız İsmi Verildiğinin' Sorulması Üzerine Hüzünlü Hikayesini Anlattı

Oyuncu Cansu Fırıncı 'Kendisine Neden Kız İsmi Verildiğinin' Sorulması Üzerine Hüzünlü Hikayesini Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 12:51

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Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Kemal karakteri ile hafızalarımıza kazının oyuncu Cansı Fırıncı son dönemde yer aldığı Yalı Çapkını, Arka Sokaklar gibi dizilerle de adını sıkça duyurdu.

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Kendisine hayranları tarafından "Neden size kız ismi verildi?" sorusu sorulunca Cansu Fırıncı, isminin hikayesini paylaştı.

Kendisine hayranları tarafından "Neden size kız ismi verildi?" sorusu sorulunca Cansu Fırıncı, isminin hikayesini paylaştı.

Başarılı oyuncuya, kız çocuğu bekledikleri için bir kız ismi verildiği düşünülürken ortaya oldukça hüzünlü bir hikaye çıktı.

Başarılı oyuncuya, kız çocuğu bekledikleri için bir kız ismi verildiği düşünülürken ortaya oldukça hüzünlü bir hikaye çıktı.

İşte o hikaye;

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