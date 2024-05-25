Sevgi İyileştirir: Kız Arkadaşının Desteği Sayesinde Yüz Felcini Atlatan Genç İyileşme Sürecini Paylaştı

Sevginin, şifalı bir etkiye sahip olduğu düşünülür. Bu büyülü duygu, insanları birbirine bağlar, yaşamları anlamlı kılar ve hatta fiziksel ve ruhsal sağlığı iyileştirir. Sevgi, yaşamı dolu dolu yaşamanın, mutluluğu yakalamanın ve hatta acıları hafifletmenin anahtarıdır.
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Yüz felci geçiren bir genç, bu süreçte sevgilisinin desteğiyle nasıl sağlığına kavuştuğunu paylaştı.
Gencin aylar sonra eskisi gibi güldüğü o anlar, sevginin iyileştirici gücünü bir kere daha hatırlattı.
İşte o video;
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bu kizi kaybetme
“Güzel bir ruha aşık olan ona hayatı boyunca sadık kalır, çünkü sevdiği şey ebedidir.” - Platon.
Hay ben senin sleepy bebek bezi reklamına, guscam artık..