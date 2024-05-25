Görüş Bildir
Haberler
Video
Sevgi İyileştirir: Kız Arkadaşının Desteği Sayesinde Yüz Felcini Atlatan Genç İyileşme Sürecini Paylaştı

Sevgi İyileştirir: Kız Arkadaşının Desteği Sayesinde Yüz Felcini Atlatan Genç İyileşme Sürecini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 23:39

İçerik Devam Ediyor

Sevginin, şifalı bir etkiye sahip olduğu düşünülür. Bu büyülü duygu, insanları birbirine bağlar, yaşamları anlamlı kılar ve hatta fiziksel ve ruhsal sağlığı iyileştirir. Sevgi, yaşamı dolu dolu yaşamanın, mutluluğu yakalamanın ve hatta acıları hafifletmenin anahtarıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yüz felci geçiren bir genç, bu süreçte sevgilisinin desteğiyle nasıl sağlığına kavuştuğunu paylaştı.

Yüz felci geçiren bir genç, bu süreçte sevgilisinin desteğiyle nasıl sağlığına kavuştuğunu paylaştı.

Gencin aylar sonra eskisi gibi güldüğü o anlar, sevginin iyileştirici gücünü bir kere daha hatırlattı.

Gencin aylar sonra eskisi gibi güldüğü o anlar, sevginin iyileştirici gücünü bir kere daha hatırlattı.

İşte o video;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
13
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Fuat Baykal

bu kizi kaybetme

Nuray

“Güzel bir ruha aşık olan ona hayatı boyunca sadık kalır, çünkü sevdiği şey ebedidir.”  - Platon.

gur.ebrar34

Hay ben senin sleepy bebek bezi reklamına, guscam artık..