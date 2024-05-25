Sevgi İyileştirir: Kız Arkadaşının Desteği Sayesinde Yüz Felcini Atlatan Genç İyileşme Sürecini Paylaştı

Sevginin, şifalı bir etkiye sahip olduğu düşünülür. Bu büyülü duygu, insanları birbirine bağlar, yaşamları anlamlı kılar ve hatta fiziksel ve ruhsal sağlığı iyileştirir. Sevgi, yaşamı dolu dolu yaşamanın, mutluluğu yakalamanın ve hatta acıları hafifletmenin anahtarıdır.