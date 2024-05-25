Bir Kadın Basit Bir Kırık Sanılan Şişliğin Tümör Olduğunun Geç Fark Edilmesiyle Yaşadığı Süreci Paylaştı

Sağlık, hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Sağlıkla ilgili her türlü sorun, erken teşhis ve tedavi ile daha kolay ve hızlı bir şekilde çözülebilir. Bu nedenle, sağlığımızı ihmal etmemeli, her türlü belirti ve semptomu ciddiye almalıyız. Bir genç kız yaşadığı sağlık sorununun ardından başına gelenleri paylaştığı video ile bu gerçeği bir kez daha hatırlattı.