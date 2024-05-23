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40 Katlı Gökdelenin Tepesinde Kaykay Videosu Çeken Mustada Kurt'un O Anlarını İzlerken Nefesiniz Kesilecek

40 Katlı Gökdelenin Tepesinde Kaykay Videosu Çeken Mustada Kurt'un O Anlarını İzlerken Nefesiniz Kesilecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 15:53

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Adrenalin bağımlıları, dünyayı çoğu insanın gözünden farklı bir perspektiften algılarlar. Her anın heyecanını yaşamak, sıra dışı deneyimler peşinde koşmak onların yaşam biçimidir. Bu sıradışı grup, yaşamın sıradanlığından uzaklaşıp, adrenalinin doruklarına tırmanmayı tercih eder. Kendilerini sürekli yeni ve heyecan verici deneyimlere atarlar. Adrenalinin verdiği o eşsiz his, onların hayatlarını şekillendirir, dünyayı algılama biçimlerini etkiler. İşte bu yüzden adrenalin tutkunları, dünyayı bambaşka bir gözle görürler. Her anı, her deneyimi adrenalin dolu bir macera olarak yaşarlar. Bu, onların dünyasını çoğu insanınkinden farklı kılar.

Kaynak: https://www.instagram.com/runroof_/re...
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Türkiye'deki yüksek binalarda gösteri yaptığı videoları ile bilinen Mustafa Kurt, 40 katlı gökdelenin tepesinde kaykay videosu çekti.

Türkiye'deki yüksek binalarda gösteri yaptığı videoları ile bilinen Mustafa Kurt, 40 katlı gökdelenin tepesinde kaykay videosu çekti.

Adrenalin dolu o video, izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Adrenalin dolu o video, izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

İşte o anlar;

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