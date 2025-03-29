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29 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

29 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.03.2025 - 00:43

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Özcan Deniz Ağabeyinden Ölüm Tehdidi mi Aldı?

1. Özcan Deniz Ağabeyinden Ölüm Tehdidi mi Aldı?

Aylardır aile polemiğiyle gündeme oturan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in bu sefer de ağabeyisi Ercan Deniz tarafından ölümle tehdit edildiği iddia edildi.

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2. İrem Derici Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

2. İrem Derici Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldığı haberleri jet hızıyla yayılan İrem Derici'den hastane yatağında açıklama geldi. Nöbet geçirip kitlendiğini söyleyen İrem Derici, sevenlerini endişelendirdi.

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3. Beren Saat Günler Sonra Sessizliğini Bozdu

3. Beren Saat Günler Sonra Sessizliğini Bozdu

İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinin ardından sessiz kalmayı tercih eden ünlü oyuncu Beren Saat, günler sonra tutuklanan gençlerin hakkını aradığı bir paylaşımda bulundu.

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4. Onur Saylak'ta İmamoğlu Sürecine Gönderme

4. Onur Saylak'ta İmamoğlu Sürecine Gönderme

İmamoğlu sürecine tepkisini birçok kez dile getiren Onur Saylak bu sefer sinematik bir göndermede bulundu. 1964 yapımı Suçlular Aramızda filminden bir sahne paylaşan Onur Saylak'ın seçtiği replikler dikkat çekti.

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5. Sezen Aksu'dan Mektup Geldi

5. Sezen Aksu'dan Mektup Geldi

Kıymetli şarkıcı Sezen Aksu, İmamoğlu süreci hakkında bir mektup yayınladı. Aklı selim çağrısında bulunan Sezen Aksu, sessizliğini sonradan bozan fakat derin mesajlar veren isimlerden oldu.

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6. Paylaşım Yapmadığı İçin Eleştirilen Cem Yılmaz Sert Çıktı

6. Paylaşım Yapmadığı İçin Eleştirilen Cem Yılmaz Sert Çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı süreç boyunca sessiz kalmayı tercih eden ünlülerden olan komedyen Cem Yılmaz, sessizliğini herkese posta koyduğu bir paylaşımla bozdu.

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7. Mustafa Sandal, Seda Bakan'ı Fena Bozdu

7. Mustafa Sandal, Seda Bakan'ı Fena Bozdu

İmamoğlu sürecinde eylemlere katıldığı için tutuklanan gençler hakkında 'devlet büyüklerine' çağrı yapan oyuncu Seda Bakan'a Mustafa Sandal'dan ders niteliğinde bir cevap geldi.

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8. Boykot Edilen Gökhan Ünver Takipçi Kaybını Tiye Aldı

8. Boykot Edilen Gökhan Ünver Takipçi Kaybını Tiye Aldı

İmamoğlu sürecinde tek bir yorumda bulunmadığı için takipçilerinin büyük tepkisini çeken stand-up'çı Gökhan Ünver, bir haftada binlerce takipçi kaybetmiş, boykot edilmeye başlamıştı. Günler sonra paylaşım yapmaya karar veren Gökhan Ünver, takipçi kaybını tiye alarak sinirleri daha da gerdi.

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9. Zeki Demirkubuz, Cem Yılmaz'ı Eleştirenlere Nasihat Verdi

9. Zeki Demirkubuz, Cem Yılmaz'ı Eleştirenlere Nasihat Verdi

Geç kalan paylaşımındaki gergin tavrı ve üslubuyla dikkat çeken Cem Yılmaz'ı eleştirenlere ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'dan uyarı geldi.

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10. Tarkan Maltepe Mitingini Paylaştı

10. Tarkan Maltepe Mitingini Paylaştı

Geçtiğimiz saatlerde 2.2 milyon vatandaşın katılım sağladığı Maltepe mitinginden bir fotoğraf paylaşan Megastar Tarkan, 'Demokrasi ve adalet için omuz omuza' mesajı verdi.

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11. Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a Sert Gönderme

11. Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a Sert Gönderme

Cem Yılmaz'ın 'Her Şey Güzel Olacak' film afişiyle yaptığı imalı paylaşımı görünce dayanamayan Şahan Gökbakar'dan sert bir gönderme geldi.

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12. Defne Samyeli, Mesajı Anlaşılmayınca Sinirlerine Hakim Olamadı

12. Defne Samyeli, Mesajı Anlaşılmayınca Sinirlerine Hakim Olamadı

RTÜK'ün getirdiği yayın yasaklarına tepki gösteren fakat RTÜK adını kullanmayan Defne Samyeli, bazı takipçileri tarafından anlaşılamadı. Birkaç soru üzerine sinirlenen Defne Samyeli, oldukça sert bir çıkışta bulundu.

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13. Cem Yiğit Üzümoğlu, İmamoğlu'na Desteğiyle Yeni Gözde Oldu

13. Cem Yiğit Üzümoğlu, İmamoğlu'na Desteğiyle Yeni Gözde Oldu

Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu, Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımıyla yeni gözde oldu. Üzümoğlu'na fena düşen sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.

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14. Derin Talu CV İstedi, Erkekte Aradığı Kriterleri Sıraladı

14. Derin Talu CV İstedi, Erkekte Aradığı Kriterleri Sıraladı

Son zamanlarda TikTok paylaşımlarıyla dikkat çeken Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu bu sefer de sevgili adaylarından CV istedi. Bir erkekte aradığı kriterleri sıralayan Derin Talu dillere düştü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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