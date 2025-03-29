29 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
29 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Özcan Deniz Ağabeyinden Ölüm Tehdidi mi Aldı?
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2. İrem Derici Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
3. Beren Saat Günler Sonra Sessizliğini Bozdu
4. Onur Saylak'ta İmamoğlu Sürecine Gönderme
5. Sezen Aksu'dan Mektup Geldi
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6. Paylaşım Yapmadığı İçin Eleştirilen Cem Yılmaz Sert Çıktı
7. Mustafa Sandal, Seda Bakan'ı Fena Bozdu
8. Boykot Edilen Gökhan Ünver Takipçi Kaybını Tiye Aldı
9. Zeki Demirkubuz, Cem Yılmaz'ı Eleştirenlere Nasihat Verdi
10. Tarkan Maltepe Mitingini Paylaştı
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11. Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a Sert Gönderme
12. Defne Samyeli, Mesajı Anlaşılmayınca Sinirlerine Hakim Olamadı
13. Cem Yiğit Üzümoğlu, İmamoğlu'na Desteğiyle Yeni Gözde Oldu
14. Derin Talu CV İstedi, Erkekte Aradığı Kriterleri Sıraladı
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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