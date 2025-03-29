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Minik Serçe'den 'Aklıselim' Çağrısı: Sezen Aksu, Sessizliğini Bozarak Yaşanan Sürece Tepki Gösterdi

Minik Serçe'den 'Aklıselim' Çağrısı: Sezen Aksu, Sessizliğini Bozarak Yaşanan Sürece Tepki Gösterdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.03.2025 - 12:51

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından gelen tutuklanma kararı ülke gündemine bomba gibi düştü. Sokaklarda yankılanan en güçlü ses ise gençlerden geliyor. Saraçhane başta olmak üzere dört bir yanda taleplerini dile getiren gençler, adalet çağrısıyla meydanlara inmiş durumda. Protesto eylemlerinde gözaltına alınanların çoğunluğunu gençler oluştururken, sosyal medyada da dayanışma büyüyor. 

Ünlü isimler de sessiz kalmıyor. Bu süreçte sessizliğini bozan bir başka isim de Sezen Aksu oldu. “Minik Serçe”, yaptığı duygusal açıklamayla hem gençlere sahip çıktı hem de yetkililere vicdan çağrısında bulundu.

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Ülke günlerdir diken üstünde.

Ülke günlerdir diken üstünde.

İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte fitili ateşlenen protesto dalgası, her geçen gün daha da büyüyor. En önde ise yine gençler var. Kimi okuldan çıkıp geliyor, kimi işinden… 

Yıllardır toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen Sezen Aksu’dan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

Kendi internet sitesinden “Aklıselime Çağrımdır!” başlıklı bir yazı yayımlayan Sezen Aksu, ülkenin geçirdiği bu çalkantılı sürece dair derin üzüntüsünü dile getirdi.

Her cümlesine endişe sinmişti ama en çok da gençler için dertlendiği belliydi:

Her cümlesine endişe sinmişti ama en çok da gençler için dertlendiği belliydi:

'Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki acıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim. 

Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum.'

Minik Serçe yetkililere seslendi:

Minik Serçe yetkililere seslendi:

'Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir.' sadece duygusal değil aynı zamanda oldukça net bir mesaj verdi.

Sözlerini “Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla…” diyerek bitiren Aksu’nun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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