Minik Serçe'den 'Aklıselim' Çağrısı: Sezen Aksu, Sessizliğini Bozarak Yaşanan Sürece Tepki Gösterdi
Minik Serçe'den 'Aklıselim' Çağrısı: Sezen Aksu, Sessizliğini Bozarak Yaşanan Sürece Tepki Gösterdi
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından gelen tutuklanma kararı ülke gündemine bomba gibi düştü. Sokaklarda yankılanan en güçlü ses ise gençlerden geliyor. Saraçhane başta olmak üzere dört bir yanda taleplerini dile getiren gençler, adalet çağrısıyla meydanlara inmiş durumda. Protesto eylemlerinde gözaltına alınanların çoğunluğunu gençler oluştururken, sosyal medyada da dayanışma büyüyor.
Ünlü isimler de sessiz kalmıyor. Bu süreçte sessizliğini bozan bir başka isim de Sezen Aksu oldu. “Minik Serçe”, yaptığı duygusal açıklamayla hem gençlere sahip çıktı hem de yetkililere vicdan çağrısında bulundu.
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Ülke günlerdir diken üstünde.
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Her cümlesine endişe sinmişti ama en çok da gençler için dertlendiği belliydi:
Minik Serçe yetkililere seslendi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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