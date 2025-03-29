Minik Serçe'den 'Aklıselim' Çağrısı: Sezen Aksu, Sessizliğini Bozarak Yaşanan Sürece Tepki Gösterdi

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından gelen tutuklanma kararı ülke gündemine bomba gibi düştü. Sokaklarda yankılanan en güçlü ses ise gençlerden geliyor. Saraçhane başta olmak üzere dört bir yanda taleplerini dile getiren gençler, adalet çağrısıyla meydanlara inmiş durumda. Protesto eylemlerinde gözaltına alınanların çoğunluğunu gençler oluştururken, sosyal medyada da dayanışma büyüyor.

Ünlü isimler de sessiz kalmıyor. Bu süreçte sessizliğini bozan bir başka isim de Sezen Aksu oldu. “Minik Serçe”, yaptığı duygusal açıklamayla hem gençlere sahip çıktı hem de yetkililere vicdan çağrısında bulundu.