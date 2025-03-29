Onur Saylak'tan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Sinematik Gönderme
Onur Saylak'tan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Sinematik Gönderme
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sokaklar protestolarla dolup taştı. Gözaltılar, tutuklamalar, sert müdahaleler derken sosyal medya da adeta yangın yerine döndü.
Ünlü oyunculardan şarkıcılara, fenomenlerden yönetmenlere kadar pek çok isim tepkisini dile getirmekten geri durmadı. Onur Saylak ise yaptığı paylaşımla gönderme yaparak dikkatleri üzerine çekti.
1964 yapımı Suçlular Aramızda filminden bir sahne paylaşan Saylak’ın seçtiği replikler sosyal medyada olay oldu.
İşte detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan siyasi deprem sokaklara taşmış durumda.
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Ünlü isimler arka arkaya paylaşımlar yaparak hem Ekrem İmamoğlu’na hem de protestolarda gözaltına alınan gençlere destek mesajları yayınladı.
Ancak bu süreçte bir isim vardı ki, yaptığı göndermeyle herkesi bir anlığına 60 yıl öncesine götürdü: Onur Saylak.
İşte o paylaşım:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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