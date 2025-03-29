Onur Saylak'tan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Sinematik Gönderme

Başarılı oyuncu ve yönetmen, Instagram hesabından 1964 yapımı Metin Erksan filmi Suçlular Aramızda'dan kısa bir sahne paylaştı.

Belgin Doruk, Ekrem Bora ve Erol Taş’ın başrollerinde yer aldığı filmin bu sahnesinde geçen “Ben muhalefet istemem. İster kanunlu ister kanunsuz, her iş benim dediğim şekilde yapılacak. İstemem, istemem, istemem. Ben itiraz anlamam. Muhalefet kelimesini bir daha duymak istemiyorum.” sözleri dikkat çekti.

Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Saylak, paylaşıma herhangi bir yorum eklemese de seçtiği sahne 'gönderme' olarak yorumlandı.