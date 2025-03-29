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Onur Saylak'tan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Sinematik Gönderme

Onur Saylak'tan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Sinematik Gönderme

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.03.2025 - 11:38

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sokaklar protestolarla dolup taştı. Gözaltılar, tutuklamalar, sert müdahaleler derken sosyal medya da adeta yangın yerine döndü. 

Ünlü oyunculardan şarkıcılara, fenomenlerden yönetmenlere kadar pek çok isim tepkisini dile getirmekten geri durmadı. Onur Saylak ise yaptığı paylaşımla gönderme yaparak dikkatleri üzerine çekti. 

1964 yapımı Suçlular Aramızda filminden bir sahne paylaşan Saylak’ın seçtiği replikler sosyal medyada olay oldu.

İşte detaylar...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan siyasi deprem sokaklara taşmış durumda.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan siyasi deprem sokaklara taşmış durumda.

Türkiye genelinde yüzlerce noktada düzenlenen protestolarda binlerce kişi sokağa döküldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre şu ana kadar 1876 kişi gözaltına alındı, 260 kişi ise tutuklandı. 

Göstericilerin büyük çoğunluğunu öğrenciler ve gençler oluştururken, sosyal medya da yaşanan olaylara kayıtsız kalmadı.

Ünlü isimler arka arkaya paylaşımlar yaparak hem Ekrem İmamoğlu’na hem de protestolarda gözaltına alınan gençlere destek mesajları yayınladı.

Ünlü isimler arka arkaya paylaşımlar yaparak hem Ekrem İmamoğlu’na hem de protestolarda gözaltına alınan gençlere destek mesajları yayınladı.

Oyunculardan şarkıcılara, sosyal medya fenomenlerinden gazetecilere kadar birçok isim adalet, demokrasi ve özgürlük vurgusu yaparak yaşananlara tepki gösterdi. 

Hemen her paylaşımın altında aynı cümle dikkat çekiyor: “Adalet, Serbest bırakın.” Özellikle genç oyuncuların ve dijital platformların yıldızlarının birbiri ardına yaptığı paylaşımlar kısa sürede viral oldu.

Ancak bu süreçte bir isim vardı ki, yaptığı göndermeyle herkesi bir anlığına 60 yıl öncesine götürdü: Onur Saylak.

Ancak bu süreçte bir isim vardı ki, yaptığı göndermeyle herkesi bir anlığına 60 yıl öncesine götürdü: Onur Saylak.

Başarılı oyuncu ve yönetmen, Instagram hesabından 1964 yapımı Metin Erksan filmi Suçlular Aramızda'dan kısa bir sahne paylaştı. 

Belgin Doruk, Ekrem Bora ve Erol Taş’ın başrollerinde yer aldığı filmin bu sahnesinde geçen “Ben muhalefet istemem. İster kanunlu ister kanunsuz, her iş benim dediğim şekilde yapılacak. İstemem, istemem, istemem. Ben itiraz anlamam. Muhalefet kelimesini bir daha duymak istemiyorum.” sözleri dikkat çekti.

Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Saylak, paylaşıma herhangi bir yorum eklemese de seçtiği sahne 'gönderme' olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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