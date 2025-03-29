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Oyuncu Mine Tugay'dan Protestolara Katılan Gençlere Destek: "Düşmanımız Değiller"

Oyuncu Mine Tugay'dan Protestolara Katılan Gençlere Destek: "Düşmanımız Değiller"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.03.2025 - 09:00

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde başlayan protesto yürüyüşleri hız kesmeden devam ederken, öğrencilerin gözaltına alınması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Polis müdahalelerinin sertliği tepki toplarken, çok sayıda üniversite öğrencisinin tutuklanması infial yarattı. 

Sosyal medyada “çocuklarımızı serbest bırakın” etiketi gündem olurken, oyuncular, şarkıcılar ve fenomenler tek tek desteklerini duyurdu. Ünlü oyuncu Mine Tugay da yaptığı paylaşımla öğrencilerin yanında olduğunu vurguladı. “Çocuklarımız bu ülkenin geleceği” diyerek yetkililere seslenen Tugay, gençlerin duyulmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. 

İşte detaylar...

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19 Mart’ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Mart’ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu kararın ardından başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde protesto gösterileri başladı. Üniversite öğrencileri, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar sokaklara dökülürken, polis müdahaleleri protestoların seyrini daha da sertleştirdi. 

Bazı öğrenciler tutuklanırken, sosyal medyada gençlere yönelik sert müdahaleler dolaşıma girdi.

Olayların büyümesiyle birlikte kamuoyundan yükselen tepkilere sanat dünyası da kayıtsız kalmadı.

Olayların büyümesiyle birlikte kamuoyundan yükselen tepkilere sanat dünyası da kayıtsız kalmadı.

Oyuncu Hadise, Hande Erçel, Mert Fırat, Danla Bilic, Didem Soydan’ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yaşananlara karşı ses yükseltti. 

#ÇocuklarımızıSerbestBırakın etiketi altında toplanan destek mesajlarında gençlerin demokratik haklarını kullandıkları, şiddetle bastırılmamaları gerektiği vurgulandı. 

Oyuncular, müzisyenler ve sosyal medya fenomenleri peş peşe paylaşımlar yaparak hem İmamoğlu’nun tutuklanmasına hem de öğrencilere yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

Bu isimlere son olarak Mina Tugay da katıldı.

Duygusal bir mesaj yayınlayan Tugay, “Çocuklarımız, gençlerimiz bu ülkenin geleceğidir. Düşmanımız değil” diyerek öğrencilere uygulanan şiddete karşı çıktı.

Duygusal bir mesaj yayınlayan Tugay, “Çocuklarımız, gençlerimiz bu ülkenin geleceğidir. Düşmanımız değil” diyerek öğrencilere uygulanan şiddete karşı çıktı.

“Seslerinin duyurulmasını beklemelerinde anormal bir şey olmamakla birlikte şefkatle dinlemek ve onlara daha çok alan açmak bizim görevimizdir” sözleriyle binlerce takipçisinin yüreğine dokunan Tugay, gençlerin sesi oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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