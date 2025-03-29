Oyuncu Mine Tugay'dan Protestolara Katılan Gençlere Destek: "Düşmanımız Değiller"
Oyuncu Mine Tugay'dan Protestolara Katılan Gençlere Destek: "Düşmanımız Değiller"
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde başlayan protesto yürüyüşleri hız kesmeden devam ederken, öğrencilerin gözaltına alınması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Polis müdahalelerinin sertliği tepki toplarken, çok sayıda üniversite öğrencisinin tutuklanması infial yarattı.
Sosyal medyada “çocuklarımızı serbest bırakın” etiketi gündem olurken, oyuncular, şarkıcılar ve fenomenler tek tek desteklerini duyurdu. Ünlü oyuncu Mine Tugay da yaptığı paylaşımla öğrencilerin yanında olduğunu vurguladı. “Çocuklarımız bu ülkenin geleceği” diyerek yetkililere seslenen Tugay, gençlerin duyulmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.
İşte detaylar...
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19 Mart’ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Olayların büyümesiyle birlikte kamuoyundan yükselen tepkilere sanat dünyası da kayıtsız kalmadı.
Duygusal bir mesaj yayınlayan Tugay, “Çocuklarımız, gençlerimiz bu ülkenin geleceğidir. Düşmanımız değil” diyerek öğrencilere uygulanan şiddete karşı çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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