Öğrencilerin Tutuklanmasına Sessiz Kalamayan Mert Fırat, Hukukun Tarafsız İşlemesi Gerektiğinin Altını Çizdi

19 Mart'ta başlayan soruşturma süreci ve ardından 23 Mart günü tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ve bu sürecin başlangıcından bir gün önce diplomasının iptal edilmesi kararı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bu soruşturma sürecinin başlamasıyla birlikte, sürecin 'hukuka aykırı olarak' işlediğini savunan yurttaşlar, sokaklara dökülmeye başlamıştı.

O günden bugüne kadar, yaklaşık on gündür başta üniversite öğrencisi olmak üzere gençler sokaklara akın etmiş durumda. Protesto haklarını kullanıp yürüyüş yapan öğrencilerin polis tarafından sert müdahalelere maruz bırakıldığı, gözaltına alındıkları ve hatta tutuklandıkları sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne serildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre bugüne dek eylemlerde toplam 1879 kişi gözaltına alındı, 260 kişi ise tutuklandı.

Ünlü isimler de öğrencilerin yaşadığı bu mağduriyeti sonlandırmak adına açılan 'GençleriSerbestBırakın' hastag'iyle seslerinin duyulmasına destek olmaya devam ediyorlar.