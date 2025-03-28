Öğrencilerin Tutuklanmasına Sessiz Kalamayan Mert Fırat, Hukukun Tarafsız İşlemesi Gerektiğinin Altını Çizdi
Öğrencilerin Tutuklanmasına Sessiz Kalamayan Mert Fırat, Hukukun Tarafsız İşlemesi Gerektiğinin Altını Çizdi
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde giderek büyüyen protesto yürüyüşlerinde, özellikle üniversite öğrencilerinin polisler tarafından sert müdahalelere maruz kalması, gözaltına alınmaları ve tutuklanmaları sosyal medyada da büyük ses getirmiş, alınan bu karardan dönülmesi için 'GençleriSerbestBırakın' hastagiyle paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı.
Mert Fırat da hastag'li paylaşım yaparak, öğrencilerin serbest bırakılması istediğini dile getirdi.
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Oyuncu Mert Fırat'ı toplumsal olaylara duyarlı bir sanatçı olarak tanıyoruz.
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Ekrem İmamoğlu soruşturması ve ardından yaşanan protesto yürüyüşleri ise ülkemizin gündeminde oldukça önemli bir yer teşkil ediyor.
Mert Fırat, sosyal medya hesabından gözaltında veya hali hazırda tutuklanmış olan öğrencilere desteğini yaptığı paylaşımla ifade etti.
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