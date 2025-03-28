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Öğrencilerin Tutuklanmasına Sessiz Kalamayan Mert Fırat, Hukukun Tarafsız İşlemesi Gerektiğinin Altını Çizdi

Öğrencilerin Tutuklanmasına Sessiz Kalamayan Mert Fırat, Hukukun Tarafsız İşlemesi Gerektiğinin Altını Çizdi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 19:17 Son Güncelleme: 28.03.2025 - 19:29

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde giderek büyüyen protesto yürüyüşlerinde, özellikle üniversite öğrencilerinin polisler tarafından sert müdahalelere maruz kalması, gözaltına alınmaları ve tutuklanmaları sosyal medyada da büyük ses getirmiş, alınan bu karardan dönülmesi için 'GençleriSerbestBırakın' hastagiyle paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı.

Mert Fırat da hastag'li paylaşım yaparak, öğrencilerin serbest bırakılması istediğini dile getirdi.

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Oyuncu Mert Fırat'ı toplumsal olaylara duyarlı bir sanatçı olarak tanıyoruz.

Oyuncu Mert Fırat'ı toplumsal olaylara duyarlı bir sanatçı olarak tanıyoruz.

Fırat, 2017 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) İyi Niyet Elçisi olarak seçilmiştir. Bu görev kapsamında cinsiyet eşitliği, mülteci hakları ve emek eşitliği gibi konularda çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Ayrıca, ülkemizde yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili olarak 'Her kadın cinayeti politiktir' şeklindeki açıklamasıyla, toplumda yaşanan olaylara tepkisiz kalamadığını bir kez daha göstermişti.

Ekrem İmamoğlu soruşturması ve ardından yaşanan protesto yürüyüşleri ise ülkemizin gündeminde oldukça önemli bir yer teşkil ediyor.

Ekrem İmamoğlu soruşturması ve ardından yaşanan protesto yürüyüşleri ise ülkemizin gündeminde oldukça önemli bir yer teşkil ediyor.

19 Mart'ta başlayan soruşturma süreci ve ardından 23 Mart günü tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ve bu sürecin başlangıcından bir gün önce diplomasının iptal edilmesi kararı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bu soruşturma sürecinin başlamasıyla birlikte, sürecin 'hukuka aykırı olarak' işlediğini savunan yurttaşlar, sokaklara dökülmeye başlamıştı. 

O günden bugüne kadar, yaklaşık on gündür başta üniversite öğrencisi olmak üzere gençler sokaklara akın etmiş durumda. Protesto haklarını kullanıp yürüyüş yapan öğrencilerin polis tarafından sert müdahalelere maruz bırakıldığı, gözaltına alındıkları ve hatta tutuklandıkları sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne serildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre bugüne dek eylemlerde toplam 1879 kişi gözaltına alındı, 260 kişi ise tutuklandı. 

Ünlü isimler de öğrencilerin yaşadığı bu mağduriyeti sonlandırmak adına açılan 'GençleriSerbestBırakın' hastag'iyle seslerinin duyulmasına destek olmaya devam ediyorlar.

Mert Fırat, sosyal medya hesabından gözaltında veya hali hazırda tutuklanmış olan öğrencilere desteğini yaptığı paylaşımla ifade etti.

Mert Fırat, sosyal medya hesabından gözaltında veya hali hazırda tutuklanmış olan öğrencilere desteğini yaptığı paylaşımla ifade etti.

'Genç arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması gerekiyor. Anayasal haklarını kullanan bu gençlerin tek dileği; cumhuriyetin, demokrasinin ve insan haklarının hakim olduğu bir Türkiye’de yaşamak. Hukukun üstünlüğünün adil ve tarafsız bir şekilde işletilmesi hepimizin ortak talebi.

Öncelikle onlar için

#GençleriSerbestBırakın' 

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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