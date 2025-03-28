Murat Cemcir, Boykot Çağrısından Pikachu'ya Kadar Ülke Gündemini Bir Paylaşıma Sığdırarak Dikkat Çekti
Murat Cemcir, Boykot Çağrısından Pikachu'ya Kadar Ülke Gündemini Bir Paylaşıma Sığdırarak Dikkat Çekti
Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından, birçok vatandaşın yaptığı gibi ünlü isimlerimiz de gelen boykot çağrısına destek verdi. Olayın ciddiyetini ön plana çıkarmak yerine mizaha başvuran Cemcir de bu isimlerden biri oldu. Yaptığı 'Boykot 101' paylaşımı epey dikkat çekti.
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Özellikle sinema filmi oyunculuğuyla tanıdığımız Murat Cemcir, başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden.
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Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma süreci ve ardından tutuklu yargılanması ülkemizin gündemini oluşturan en belirleyici olaylardan birisi oldu.
Geçtiğimiz günlerde ise Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısı, ünlü isimler tarafından da yansımasını buldu. Murat Cemcir, gündeme ait her detaya göndermede bulunduğu bir hikaye paylaştı.
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