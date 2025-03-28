onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Murat Cemcir, Boykot Çağrısından Pikachu'ya Kadar Ülke Gündemini Bir Paylaşıma Sığdırarak Dikkat Çekti

Murat Cemcir, Boykot Çağrısından Pikachu'ya Kadar Ülke Gündemini Bir Paylaşıma Sığdırarak Dikkat Çekti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 17:57 Son Güncelleme: 28.03.2025 - 18:06

Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından, birçok vatandaşın yaptığı gibi ünlü isimlerimiz de gelen boykot çağrısına destek verdi. Olayın ciddiyetini ön plana çıkarmak yerine mizaha başvuran Cemcir de bu isimlerden biri oldu. Yaptığı 'Boykot 101' paylaşımı epey dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özellikle sinema filmi oyunculuğuyla tanıdığımız Murat Cemcir, başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden.

Özellikle sinema filmi oyunculuğuyla tanıdığımız Murat Cemcir, başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden.

Kendisini Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı 'Çalgı Çengi', 'İşler Güçler', 'Düğün Dernek', 'Düğün Dernek 2', 'Kardeş Payı' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi filmlerle tanısak da Cemcir, 2000'li senelerin ortalarında 'Takva' ve 'Polis' gibi filmlerde de rol almıştı. 

En son, hem zamanında rol arkadaşı olan hem de yakın dostu Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Bunlara ek olarak, Murat Cemcir'i yediği içtiği ayrı gitmediği Ahmet Kural ile olan yakın dostluğuyla da biliyorduk. Fakat ikilinin arası son dönemlerde iyi olmak bir yana dursun limoni bile değil. Cemcir ve Kural ikilisinin arasının epey bozuk olduğu ve yaşanan bazı anlaşmazlıkların aralarını bozduğu ise konuşulanlar arasında.

Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma süreci ve ardından tutuklu yargılanması ülkemizin gündemini oluşturan en belirleyici olaylardan birisi oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma süreci ve ardından tutuklu yargılanması ülkemizin gündemini oluşturan en belirleyici olaylardan birisi oldu.

23 Mart günü İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından hali hazırda yürüyüşte olan vatandaşların sayısı giderek artmaya devam etti. Sokaklarda anayasal hakkını kullanarak yürüyüşler gerçekleştiren birçok kişi oluşturdukları yaratıcı pankartlarla dikkat çekmişti. Öte yandan bu protestolarda geçtiğimiz güne damgasını vuran bir karakter vardı ki: Pikachu!

Polisin başta öğrenciler olmak üzere orada bulunan vatandaşlara uyguladığı sert müdahaleler ve aşırı güç kullanımının ardından, orada yaşananların daha detaylı kayıt altına alınıp paylaşılması bir nevi halkın sesini duyurma çabası oldu. Bu görüntülerin arasından sıyrılan 'polisten kaçan Pikachu' ise herkesi bir nebze olsun güldürmeyi başardı ve sosyal medyada viral oldu.

Geçtiğimiz günlerde ise Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısı, ünlü isimler tarafından da yansımasını buldu. Murat Cemcir, gündeme ait her detaya göndermede bulunduğu bir hikaye paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısı, ünlü isimler tarafından da yansımasını buldu. Murat Cemcir, gündeme ait her detaya göndermede bulunduğu bir hikaye paylaştı.

Özgür Özel, boykot markalarına aralarında Espressolab'in de bulunduğu birçok zincir markayı eklemişti. Cemcir'in paylaşımında 'polisten kaçan Pikachu'dan tutun RTÜK kararlarına ve Özgür Özel'in boykot çağrısına kadar her detay bulunuyordu. Cemcir, paylaşımına 'Boykot 101' notunu düştü. 

'Ailecek toplandık, yerli, milli, okunmuş, üflenmiş RTÜK kahvelerimizi içtik; evlere dağılıyoruz. Bu! Bul bizi Pikachu!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın