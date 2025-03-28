Murat Cemcir, Boykot Çağrısından Pikachu'ya Kadar Ülke Gündemini Bir Paylaşıma Sığdırarak Dikkat Çekti

Kendisini Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı 'Çalgı Çengi', 'İşler Güçler', 'Düğün Dernek', 'Düğün Dernek 2', 'Kardeş Payı' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi filmlerle tanısak da Cemcir, 2000'li senelerin ortalarında 'Takva' ve 'Polis' gibi filmlerde de rol almıştı.

En son, hem zamanında rol arkadaşı olan hem de yakın dostu Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Bunlara ek olarak, Murat Cemcir'i yediği içtiği ayrı gitmediği Ahmet Kural ile olan yakın dostluğuyla da biliyorduk. Fakat ikilinin arası son dönemlerde iyi olmak bir yana dursun limoni bile değil. Cemcir ve Kural ikilisinin arasının epey bozuk olduğu ve yaşanan bazı anlaşmazlıkların aralarını bozduğu ise konuşulanlar arasında.