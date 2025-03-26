Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Dikkat Çeken Paylaşımlarıyla Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü
Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Dikkat Çeken Paylaşımlarıyla Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı. Sosyal medyada bir takipçisinin “Benim yaşadıklarımı yaşamışsın. Güzel olmak bir cezaymış gibi sanki. Kıskanç insanlardan nefret ediyorum” yorumu üzerine Derin Talu'nun paylaştığı videolar dikkat çekti.
Birbirinden ilginç açıklamalar yapan Talu'nun egolu bulunan sözleri sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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Açıklamaları, tarzı ve güzelliğiyle çok beğenilen Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu'ya da annelerine olan benzerliklerine de daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.
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2003 senesinde New York'ta doğan, eğitimine de Los Angeles'ta devam eden Derin Talu son günlerde sosyal medyada oldukça aktif.
@kuskoabla isimli Instagram hesabının paylaştığı editte Derin Talu'nun kullandığı ifadeler dillere fena düştü.
Gelin o yorumlara birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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