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Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Dikkat Çeken Paylaşımlarıyla Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü

Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Dikkat Çeken Paylaşımlarıyla Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.03.2025 - 12:56

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı. Sosyal medyada bir takipçisinin “Benim yaşadıklarımı yaşamışsın. Güzel olmak bir cezaymış gibi sanki. Kıskanç insanlardan nefret ediyorum” yorumu üzerine Derin Talu'nun paylaştığı videolar dikkat çekti.

Birbirinden ilginç açıklamalar yapan Talu'nun egolu bulunan sözleri sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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Açıklamaları, tarzı ve güzelliğiyle çok beğenilen Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu'ya da annelerine olan benzerliklerine de daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.

Açıklamaları, tarzı ve güzelliğiyle çok beğenilen Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu'ya da annelerine olan benzerliklerine de daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.

Kızlarıyla ve birlikte verdikleri pozlarla dikkat çeken Defne Samyeli görenlere 'Anne-kız demeye bin şahit' dedirtmeyi sık sık başarıyor biliyorsunuz.

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızları Deren Talu ve Derin Talu, sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapıyor ve özel hayatlarıyla sık sık dikkat çekiyorlar.

2003 senesinde New York'ta doğan, eğitimine de Los Angeles'ta devam eden Derin Talu son günlerde sosyal medyada oldukça aktif.

2003 senesinde New York'ta doğan, eğitimine de Los Angeles'ta devam eden Derin Talu son günlerde sosyal medyada oldukça aktif.

Podyum ve defilelerde boy gösteren, iddialı paylaşımlarıyla da dikkat çeken Derin Talu son zamanlarda TikTok'u resmen ele geçirdi. 

'Güzelliğim yüzünden çok cezalandırıldım. Özellikle ilişkilerde. O yüzden ilişki yapmıyorum. Beni çok kaldırabilen bir erkekle hiç tanışmadım. Hayat size ne kadar iyi bir şey veriyorsa, o kadar da kötü tarafı oluyor. Ben dış görünüşüm yüzünden iş yapıyorum. İlgi çekiyorum. Ama çok kötü bir enerji de çekiyorum. Çok kıskançlık yaşıyorum. Çok iyi niyetli insanlar karşıma çıkmıyor. Ve 'O kadar da güzel değilsin' diyeceğinizi biliyorum. Öyle düşünüyorsanız, öyledir. Güzellik göreceli bir kavramdır. Ve unutmamak lazım, kıskanç insanların sorunu her zaman kendilerindedir. Hiçbir zaman kişisel bir şey değil, size bir ayıp ediyorlarsa. Bunu hatırlamak benim için zor oluyordu. Çünkü ben kıskanç bir insan değilim. Belki sevgilimi kıskanırım ama kız arkadaşlarımın her zaman iyiliğini isterim. Kendimden memnunum.' gibi açıklamalarda bulunan isim videolarına hız kesmeden devam etti.

@kuskoabla isimli Instagram hesabının paylaştığı editte Derin Talu'nun kullandığı ifadeler dillere fena düştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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