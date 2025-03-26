Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Dikkat Çeken Paylaşımlarıyla Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü

Podyum ve defilelerde boy gösteren, iddialı paylaşımlarıyla da dikkat çeken Derin Talu son zamanlarda TikTok'u resmen ele geçirdi.

'Güzelliğim yüzünden çok cezalandırıldım. Özellikle ilişkilerde. O yüzden ilişki yapmıyorum. Beni çok kaldırabilen bir erkekle hiç tanışmadım. Hayat size ne kadar iyi bir şey veriyorsa, o kadar da kötü tarafı oluyor. Ben dış görünüşüm yüzünden iş yapıyorum. İlgi çekiyorum. Ama çok kötü bir enerji de çekiyorum. Çok kıskançlık yaşıyorum. Çok iyi niyetli insanlar karşıma çıkmıyor. Ve 'O kadar da güzel değilsin' diyeceğinizi biliyorum. Öyle düşünüyorsanız, öyledir. Güzellik göreceli bir kavramdır. Ve unutmamak lazım, kıskanç insanların sorunu her zaman kendilerindedir. Hiçbir zaman kişisel bir şey değil, size bir ayıp ediyorlarsa. Bunu hatırlamak benim için zor oluyordu. Çünkü ben kıskanç bir insan değilim. Belki sevgilimi kıskanırım ama kız arkadaşlarımın her zaman iyiliğini isterim. Kendimden memnunum.' gibi açıklamalarda bulunan isim videolarına hız kesmeden devam etti.