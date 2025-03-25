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Toplu Taşıma Kullanmasıyla Manşetlere Yerleşen Bade İşçil Gündem Olmasına Tepki Gösterdi!

Toplu Taşıma Kullanmasıyla Manşetlere Yerleşen Bade İşçil Gündem Olmasına Tepki Gösterdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.03.2025 - 21:21

Türkiye'nin Barbie'si, güzeller güzeli Bade İşçil'i yer aldığı yapımlarla ve oldukça mütevazi bulunan hayatıyla yakından tanıyoruz. “Uzun zamandır işim yok, lüks harcama yapmıyorum” şeklinde konuşan Bade İşçil'in görüntüleri olay oldu. Geçtiğimiz saatlerde, halk otobüsüne binmesiyle birlikte gündem olan Bade İşçil elinde market poşetleriyle kameralara yakalanmıştı. Kısa sürede o görüntülerle gündeme oturan Bade İşçil yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

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Son dönemde özel hayatında yaşadığı gelişmelerle dikkat çeken Bade İşçil’in adından zaman zaman aşk iddiaları, zaman zaman da paylaşımlarıyla bahsediyoruz.

Son dönemde özel hayatında yaşadığı gelişmelerle dikkat çeken Bade İşçil’in adından zaman zaman aşk iddiaları, zaman zaman da paylaşımlarıyla bahsediyoruz.

Ünlü oyuncu Bade İşçil, uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih etse de, aşk hayatıyla ilgili yeni gelişmeler magazin gündeminde büyük yankı uyandırıyor.

 Kuzey Güney ve Ezel gibi sevilen dizilerde yer almasının ardından Ufak Tefek Cinayetler'le hafızalara yerleşen Bade İşçil'i şimdilerde sosyal medya hesabından paylaştığı dans videolarıyla da konuşuyoruz.

Spor yaptığı anlarla da sık sık magazin muhabirlerine yakalanan Bade İşçil bugün yürüyüş yapmasının ardından kameralara yakalandı.

Spor yaptığı anlarla da sık sık magazin muhabirlerine yakalanan Bade İşçil bugün yürüyüş yapmasının ardından kameralara yakalandı.

Elinde market alışverişine ait poşetler ve sportif tarzıyla dikkat çeken isim halk otobüsüne binerken görüntülendi. O anlar ise kısa sürede magazin manşetlerine yerleşmeyi başardı. 

O görüntüler hakkında “Yürüyüş yaptığım sırada Orhan Veli’nin mezarının kirlendiğini gördüm. Her gün aynı güzergahta yürüyüş yaparım. Ben de markete girip mezarı temizlemek için birkaç şey alıp otobüse bindim. Toplu taşıma araçlarını sürekli kullanıyorum. O gün de yağmur yağıyordu, mezarlığa otobüsle döndüm.” şeklinde konuşan isim görüntülerin hızla yayılmasına anlam veremedi.

Sosyal medya hesabından gündem olan o görüntüler hakkında açıklama yapan Bade İşçil şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya hesabından gündem olan o görüntüler hakkında açıklama yapan Bade İşçil şu ifadeleri kullandı:

'Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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