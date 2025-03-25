Toplu Taşıma Kullanmasıyla Manşetlere Yerleşen Bade İşçil Gündem Olmasına Tepki Gösterdi!
Toplu Taşıma Kullanmasıyla Manşetlere Yerleşen Bade İşçil Gündem Olmasına Tepki Gösterdi!
Türkiye'nin Barbie'si, güzeller güzeli Bade İşçil'i yer aldığı yapımlarla ve oldukça mütevazi bulunan hayatıyla yakından tanıyoruz. “Uzun zamandır işim yok, lüks harcama yapmıyorum” şeklinde konuşan Bade İşçil'in görüntüleri olay oldu. Geçtiğimiz saatlerde, halk otobüsüne binmesiyle birlikte gündem olan Bade İşçil elinde market poşetleriyle kameralara yakalanmıştı. Kısa sürede o görüntülerle gündeme oturan Bade İşçil yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
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Son dönemde özel hayatında yaşadığı gelişmelerle dikkat çeken Bade İşçil’in adından zaman zaman aşk iddiaları, zaman zaman da paylaşımlarıyla bahsediyoruz.
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Spor yaptığı anlarla da sık sık magazin muhabirlerine yakalanan Bade İşçil bugün yürüyüş yapmasının ardından kameralara yakalandı.
Sosyal medya hesabından gündem olan o görüntüler hakkında açıklama yapan Bade İşçil şu ifadeleri kullandı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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