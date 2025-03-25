Toplu Taşıma Kullanmasıyla Manşetlere Yerleşen Bade İşçil Gündem Olmasına Tepki Gösterdi!

'Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim.'