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Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Hande Erçel İlk Kez Yapılan Protestolara Destek Verdi

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Hande Erçel İlk Kez Yapılan Protestolara Destek Verdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.03.2025 - 18:19

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gündemdeki olaylar giderek kızışmaya devam ediyor. İBB Başkanı İmamoğlu'nun 23 Mart günü tutuklanmasının ardından ünlü isimler de tepkilerini gün geçtikçe göstermeye başladı. Kimi isimler İmamoğlu'nun diploma iptalinden beri sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirirken bazı ünlüler sessiz kalmayı tercih etmişti.

Olayların ciddiyetinin ardından sessizlikleri yüzünden tepki çekmeye başlayan ünlüler bir bir ses çıkartmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz gün olaylara dair ilk kez paylaşım yapan Hande Erçel bugün de yurt dışındaki protestoları paylaşarak tepki gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının ön seçimlerine günler kala başlayan süreç bambaşka bir noktaya ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının ön seçimlerine günler kala başlayan süreç bambaşka bir noktaya ulaştı.

18 Mart günü diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu hakkında 19 Mart günü gözaltı kararı çıkmış, dört günlük gözaltı sürecinin ardından da hakkında tutuklama kararı çıkmıştı. İBB Başkanı'nın tutuklanmasının ardından olaylar hızla seyretmiş, sosyal medyadaki kullanıcılar dahil olmak üzere birçok influencer ve ünlü tepkisini dile getirmeye yavaş yavaş başlamıştı.

Ünlü isimlerin birçoğu eleştirilerin ardından tepkisizliklerini yavaş yavaş sonlandırırken kimilerinin yaptıkları paylaşımlar da topa tutulmuştu.

Olayların ilk gününden bu yana kitlesinin büyüklüğüne rağmen sessiz kalmayı tercih eden Hande Erçel dün ilk adımı atmıştı.

Olayların ilk gününden bu yana kitlesinin büyüklüğüne rağmen sessiz kalmayı tercih eden Hande Erçel dün ilk adımı atmıştı.

Cem Adrian, Can Bonomo, Hazal Kaya gibi isimler tepkileri yüzünden sosyal medyadaki büyük eleştirilerle karşılaşırken kullanıcılara cevap vermeden edememişti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' ve 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.' sözlerini paylaşan Hande Erçel bugün de yurt dışında yapılan eylemleri paylaştı.

Kimi isimler ülke gündeminde yaşananlara tepkisiz kalmayı tercih ederken Hande Erçel de "özgürlük haykırışına" destek gösterdi.

Kimi isimler ülke gündeminde yaşananlara tepkisiz kalmayı tercih ederken Hande Erçel de "özgürlük haykırışına" destek gösterdi.

Berlin, Londra, Amsterdam, Paris gibi şehirlerde Türklerin yaptığı protestoları paylaşan Hande Erçel, 'Türkiye'nin özgürlük savaşı dünyayı sardı' yazılı paylaşımıyla sosyal medya hesabından yurt dışındaki protesto görüntülerini paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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