Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Hande Erçel İlk Kez Yapılan Protestolara Destek Verdi
Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Hande Erçel İlk Kez Yapılan Protestolara Destek Verdi
Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gündemdeki olaylar giderek kızışmaya devam ediyor. İBB Başkanı İmamoğlu'nun 23 Mart günü tutuklanmasının ardından ünlü isimler de tepkilerini gün geçtikçe göstermeye başladı. Kimi isimler İmamoğlu'nun diploma iptalinden beri sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirirken bazı ünlüler sessiz kalmayı tercih etmişti.
Olayların ciddiyetinin ardından sessizlikleri yüzünden tepki çekmeye başlayan ünlüler bir bir ses çıkartmaya başlamıştı.
Geçtiğimiz gün olaylara dair ilk kez paylaşım yapan Hande Erçel bugün de yurt dışındaki protestoları paylaşarak tepki gösterdi.
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İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının ön seçimlerine günler kala başlayan süreç bambaşka bir noktaya ulaştı.
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Olayların ilk gününden bu yana kitlesinin büyüklüğüne rağmen sessiz kalmayı tercih eden Hande Erçel dün ilk adımı atmıştı.
Kimi isimler ülke gündeminde yaşananlara tepkisiz kalmayı tercih ederken Hande Erçel de "özgürlük haykırışına" destek gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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