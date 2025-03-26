İlker Yasin Solmaz'ın Eşi Beyza Dankal, Defne Joy Foster'un Oğlu Can'ın Kendisine Anne Dediği Anları Anlattı

Anaokulu müdürlüğü yapan Beyza Dankal ile hayatlarını birleştiren, ardından bu evliliği, 'Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var.' şeklindeki açıklamasıyla duyuran Solmaz yıllar sonra o süreçte yaşadıklarını anlattı.

Eşi Beyza Dankal’la birlikte YouTube'da paylaştıkları videoyla gündeme gelen Solmaz, ikilinin Defne Joy Foster’ın vefatının ardından tanıştıklarını ve 8 ay sonra evlendiklerini belirtmişti. Videoda o dönem özel hayatlarında karşılaştıkları problemleri ve bu kararı nasıl aldıklarını paylaşan çift manşetlere yerleşmişti.