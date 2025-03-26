İlker Yasin Solmaz'ın Eşi Beyza Dankal, Defne Joy Foster'un Oğlu Can'ın Kendisine Anne Dediği Anları Anlattı
İlker Yasin Solmaz'ın Eşi Beyza Dankal, Defne Joy Foster'un Oğlu Can'ın Kendisine Anne Dediği Anları Anlattı
2011 senesinde, genç yaşta aramızdan ayrılmasıyla sevenlerini derinden üzen Defne Joy Foster hafızalardaki unutulmaz yeriyle hatırlanmaya devam ediliyor. Vefatının ardından eşi İlker Yasin Solmaz'ın yaptığı evlilikle de anılan Foster'ın oğlu Can ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve annesine benzerliğiyle dikkat çekmişti.
YouTube'da program çekmeye başlayan Beyza Dankal, eşi İlker Yasin Solmaz ve Defne Joy Foster'ın oğulları Can'ın kendisine ilk anne dediği anları anlattı.
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Ani bir şekilde hayatını kaybederek tüm Türkiye'yi yasa boğan Defne Joy Foster, enerjik tavırları ve sempatisiyle unutmayacağımız isimlerden biri.
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2 Şubat 2011’de hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster’ın eşi İlker Yasin Solmaz, 8 ay sonra yeni bir evlilik yapmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda Dankal'a anne diye seslendiğini kızına da abla dediğini öğrendiğimiz Can'ın ilk anne dediği anları Beyza Dankal anlattı.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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