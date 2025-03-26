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İlker Yasin Solmaz'ın Eşi Beyza Dankal, Defne Joy Foster'un Oğlu Can'ın Kendisine Anne Dediği Anları Anlattı

İlker Yasin Solmaz'ın Eşi Beyza Dankal, Defne Joy Foster'un Oğlu Can'ın Kendisine Anne Dediği Anları Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.03.2025 - 10:14

2011 senesinde, genç yaşta aramızdan ayrılmasıyla sevenlerini derinden üzen Defne Joy Foster hafızalardaki unutulmaz yeriyle hatırlanmaya devam ediliyor. Vefatının ardından eşi İlker Yasin Solmaz'ın yaptığı evlilikle de anılan Foster'ın oğlu Can ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve annesine benzerliğiyle dikkat çekmişti. 

YouTube'da program çekmeye başlayan Beyza Dankal, eşi İlker Yasin Solmaz ve Defne Joy Foster'ın oğulları Can'ın kendisine ilk anne dediği anları anlattı.

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Ani bir şekilde hayatını kaybederek tüm Türkiye'yi yasa boğan Defne Joy Foster, enerjik tavırları ve sempatisiyle unutmayacağımız isimlerden biri.

Ani bir şekilde hayatını kaybederek tüm Türkiye'yi yasa boğan Defne Joy Foster, enerjik tavırları ve sempatisiyle unutmayacağımız isimlerden biri.

Sihirli Annem'de canlandırdığı Eda rolüyle dizinin izleyenlerinin favorisi olan Defne Joy Foster'ın ani ve acı kaybı sevenlerini derinden üzmüştü.

2 Şubat 2011’de hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster’ın eşi İlker Yasin Solmaz, 8 ay sonra yeni bir evlilik yapmıştı.

2 Şubat 2011’de hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster’ın eşi İlker Yasin Solmaz, 8 ay sonra yeni bir evlilik yapmıştı.

Anaokulu müdürlüğü yapan Beyza Dankal ile hayatlarını birleştiren, ardından bu evliliği, 'Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var.' şeklindeki açıklamasıyla duyuran Solmaz yıllar sonra o süreçte yaşadıklarını anlattı.

Eşi Beyza Dankal’la birlikte YouTube'da paylaştıkları videoyla gündeme gelen Solmaz, ikilinin Defne Joy Foster’ın vefatının ardından tanıştıklarını ve 8 ay sonra evlendiklerini belirtmişti. Videoda o dönem özel hayatlarında karşılaştıkları problemleri ve bu kararı nasıl aldıklarını paylaşan çift manşetlere yerleşmişti.

Geçtiğimiz yıllarda Dankal'a anne diye seslendiğini kızına da abla dediğini öğrendiğimiz Can'ın ilk anne dediği anları Beyza Dankal anlattı.

Geçtiğimiz yıllarda Dankal'a anne diye seslendiğini kızına da abla dediğini öğrendiğimiz Can'ın ilk anne dediği anları Beyza Dankal anlattı.

Annesi vefat ettiğinde henüz iki yaşında olan Can bu sene tam 16 yaşına bastı. Dankal'la büyüyen Can'ın henüz ağzında emzik varken kendisine 'Annemsin!' diye haykırışını anlatan isim yaşadığı duygusal anı tarif etti.

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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