Beklenmedik Vefatıyla Hepimizi Derinden Yaralayan Defne Joy Foster'ın Eşi ve Oğlu Can Şimdi Ne Yapıyor?
Beklenmedik Vefatıyla Hepimizi Derinden Yaralayan Defne Joy Foster'ın Eşi ve Oğlu Can Şimdi Ne Yapıyor?
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakterleriyle hepimizin kalbinde taht kurmayı başaran Defne Joy Foster'ın ölümünün üzerinden tam 13 sene geçti. Beklenmedik vefatıyla yürekleri burkan güzel oyuncu ardında eşi ve oğlu Can'ı bırakmıştı. Peki Defne Joy Foster'ın oğlu Can ve babası şimdi neler yapıyor? Gelin birlikte bakalım 👇
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2000'li yılların popüler dizisi "Sihirli Annem" ile gönüllerde taht kurmuş Defne Joy Foster, çocukluğunu o dönemde geçiren herkesin hafızasında yer edinen bir isim. Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan ve genç yaşta büyük bir üne kavuşan Foster, dizideki performansıyla geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanmıştı.
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Oyunculuğu ve doğal yeteneği sayesinde, "Sihirli Annem" dizisi, sadece çocuklar değil, aileler arasında da geniş bir popülariteye ulaşmıştı. Defne Joy Foster karakteri, samimiyeti ve enerjisiyle diziye katkı sağlamış, onu Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimlerinden biri yapmıştı.
ABD'li subay Steve Foster'ın kızı olarak dünyaya gelen Defne Joy Foster, 2011 yılında ani bir şekilde aramızdan ayrılmış ve bu beklenmedik haber hepimizi derinden yaralamıştı.
Bu haber sadece ailesi için değil, tüm sevenleri için büyük bir kayıp olmuştu. 2011 yılında aramızdan ayrıldığında, geride bıraktığı oğlu Can, eşi ve dizide annesini canlandırdığı Jennifer Boyner’in yüreklerini burkan Defne Joy Foster, günümüzde de sevgiyle anılmaya devam ediyor. Peki Defne Joy Foster'ın geride bıraktığı eşi ve oğlu Can şimdilerde ne yapıyor?
Annesi vefat ettiğinde henüz iki yaşında olan Can liseli oldu! Can'ın babası Yasin Solmaz, Foster'ın ölümünden kısa bir süre sonra Beyza Dankal ile yaptığı evliliğine devam ediyor.
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Defne Joy Foster'ın vefatının ardından yaklaşık sekiz ay sonra, İlker Yasin Solmaz, anaokulu müdürlüğü yapan Beyza Dankal ile hayatlarını birleştirmişti. Bu evliliği, "Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var." şeklindeki açıklamasıyla duyurmuştu.
Foster'ın annesi Hatice Foster erken bulduğu bu evliliğe öncesinde tepki gösterse de sonrasında olaya anlayışlı bir şekilde yaklaşmış, "Bir yandan vicdanım sızlıyor ama bir yandan da mantıklı düşünmeye gayret ediyorum." demişti.
Şimdilerde 14 yaşına giren oğlu Can'la yeni bir aile kuran İlker Yasin Solmaz ise eleştirilere kulak tıkamıştı.
Şimdi lise öğrencisi olan Can, Beyza Dankal'a anne, kızına ise abla diye sesleniyor. Can'ı kendi oğluymuş gibi sahiplenen Dankal ise sevgisini her daim dile getiriyor.
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