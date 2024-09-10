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Nihayet Evleniyorlar: Düğün Tarihini Üç Kez Değişen Meriç Aral ve Serkan Keskin Bu Sefer Tarih Almayı Başardı!

Nihayet Evleniyorlar: Düğün Tarihini Üç Kez Değişen Meriç Aral ve Serkan Keskin Bu Sefer Tarih Almayı Başardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 22:15

5 yılı aşkın süredir bir arada olan fakat evlilik için attıkları adımlara rağmen düğünlerini üç kere ertlemek zorunda kalan Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğün tarihi belli oldu!

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Türk televizyon ve sinema dünyasında iz bırakan isimlerden biri olan ve "Medcezir" dizisinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Meriç Aral, son dönemde Netflix’in dikkat çeken dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"deki performansıyla kendini yeniden hatırlatmayı başarmıştı.

Türk televizyon ve sinema dünyasında iz bırakan isimlerden biri olan ve "Medcezir" dizisinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Meriç Aral, son dönemde Netflix’in dikkat çeken dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"deki performansıyla kendini yeniden hatırlatmayı başarmıştı.

Özel hayatıyla da konuşulan ünlü oyuncu, son beş yıldır ilişki yaşadığı Leyla ile Mecnun dizisinin yıldız oyuncusu Serkan Keskin ile evlilik yolunda ilk adımları atma kararı almış fakat çift manşetlere üç kez ertelemek zorunda kaldıkları düğünleriyle gelmişti.

Özel hayatıyla da konuşulan ünlü oyuncu, son beş yıldır ilişki yaşadığı Leyla ile Mecnun dizisinin yıldız oyuncusu Serkan Keskin ile evlilik yolunda ilk adımları atma kararı almış fakat çift manşetlere üç kez ertelemek zorunda kaldıkları düğünleriyle gelmişti.

Daha önce evlenecekleri günün tarihini üç kez değiştiren Serkan Keskin ve Meriç Aral ikilisinin düğün tarihi sonunda belli oldu!

Daha önce evlenecekleri günün tarihini üç kez değiştiren Serkan Keskin ve Meriç Aral ikilisinin düğün tarihi sonunda belli oldu!

19 Eylül günü dünyaevine gireceği öğrenilen çiftin düğününün İstanbul'da gerçekleşeceği söyleniyor. Evlilik hazırlıkları devam eden çift, düğünlerinin detaylarını basından gizli tutmayı tercih ediyor.

19 Eylül günü dünyaevine gireceği öğrenilen çiftin düğününün İstanbul'da gerçekleşeceği söyleniyor. Evlilik hazırlıkları devam eden çift, düğünlerinin detaylarını basından gizli tutmayı tercih ediyor.

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Eric Draven

mutluluklar dilerim..bu beyfendiyi sosyal medya da kullanılan bi caps var oradan tanıyorum..el kol hareketi yaparak ''hee hee tamam tamam'' gibi bir videosu ... Devamını Gör