Ülkemizde Kaybolan Çocuk Sayısına Dikkat Çeken Pınar Altuğ'dan Narin'in Vefatına "Yarın Unutacağız" Yorumu
Ülkemizde Kaybolan Çocuk Sayısına Dikkat Çeken Pınar Altuğ'dan Narin'in Vefatına "Yarın Unutacağız" Yorumu
Magazin Burada kameralarına konuşan Pınar Altuğ, Narin'den gelen kötü haberin yanında ülkemizde kaybolan diğer çocuklara da dikkat çekti.
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19 gün boyunca arandığı köyde büyük bir operasyonun sonucunda bulunan Narin'in 8 Eylül sabahında evinden 3 km uzaklıktaki dere yatağında cansız bedenine ulaşılmıştı.
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Suçlunun bulunmasına yönelik tüm çalışamalar özellikle aile bireyleri ve amcanın üzerinde yoğunlaşmışken verilen bir ifadeyle gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlamıştı.
Ünlü camiasından da Narin'in yaşadıklarına tepkiler çığ gibi büyürken Pınar Altuğ ülkede kaybolan çocuklara değinerek açıklamada bulundu.
"Her sene çok ciddi miktarda çocuk kayboluyor. Narin bunlardan bir tanesi. Ama yarın öbür gün unutulmayacağını kimse garanti edemez, herkes unutacak, bugüne kadar olanları unuttukları gibi." diyen Pınar Altuğ ülkemizde kaybolan diğer çocuklara da dikkat çekti.
Magazin Burada kameralarına konuşan Pınar Altuğ'un o sözleri 👇
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