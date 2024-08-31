11 Gündür Haber Alınamayan Narin'e Getirilen Yayın Yasağına Gülben Ergen'den "Gündemden Düşürmeyin" Çağrısı
11 Gündür Haber Alınamayan Narin'e Getirilen Yayın Yasağına Gülben Ergen'den "Gündemden Düşürmeyin" Çağrısı
Günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran hakkındaki gelişmeleri takip eden isimlerden birisi de Gülben Ergen. Ergen olay hakkında kan donduran iddialar ortaya atılmaya devam ederken sesini yeniden yükseltti!
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıktıktan sonra kaybolan ve bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran günlerdir ülkenin gündeminden bir an olsun düşmüyor.
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Geçtiğimiz günlerde evine 20 metre mesafede bulunan kan lekeleri ve terliklerin Narin’e ait olmadığı belirlenmişti. Aileyle ilgili şüpheler ve gözaltı sayısı artarken minik kızın durumu hakkındaki endişeler gün geçtikçe büyüyor.
Haluk Levent, Demet Akalın, Yeşim Salkım gibi olayı yakından takip eden ünlü isimlerin paylaşımları ve gergin bekleyişi devam ederken, Ahbap ekibi ve Levent'in açıklamarı gündeme yerleşmişti.
En son annesi ve amcası gözaltına alınan Narin'in 11 günlük arayışı devam ederken Gülben Ergen'den de bir başka tepki gecikmedi..
Getirilen yayın yasağının ardından tepkisini ortaya koyan Gülben Ergen "Sorun! Yazın! Araştırın! Yayınlayın! Gündemden düşürmeyin! Bundan sonra olacaklar için katillere, sapıklara, kötü niyetlilere göz dağı verin!" diyerek isyan etti!
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