Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Gülben Ergen Kayıp Olan Narin Üzerinden Son Günlerdeki Korkunç Olayları Tokat Gibi Yüzümüze Çarptı!

Gülben Ergen Kayıp Olan Narin Üzerinden Son Günlerdeki Korkunç Olayları Tokat Gibi Yüzümüze Çarptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.08.2024 - 14:09

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıplara karışan Narin Güran için adeta bir seferberlik başlatıldı. Küçük kız için arama çalışmaları devam ederken paylaşım yapan Gülben Ergen son günlerde çocuklarımızın başına gelen acı olayları tokat gibi yüzümüze çarptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Milyonlarca vatandaş Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü evinden ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Narin Güran için birlik olmuş durumda!

Milyonlarca vatandaş Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü evinden ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Narin Güran için birlik olmuş durumda!

Arama kurtarma ekipleri 8 yaşındaki küçük kızı bulmak için çalışmalarını 9. gününde de devam ettirirken hepimiz Narin'den gelecek iyi bir haber için bekler olduk

Arama kurtarma ekipleri 8 yaşındaki küçük kızı bulmak için çalışmalarını 9. gününde de devam ettirirken hepimiz Narin'den gelecek iyi bir haber için bekler olduk

Kaybolmadan önceki son görüntülerindeyse 4 arkadaşıyla beraber yürürken kameralara takılan Narin'in arkadaşlarına uykusunun geldiğini, çok acıktığını ve bayılacak gibi olduğunu söylediği ortaya çıkmıştı.

Kaybolmadan önceki son görüntülerindeyse 4 arkadaşıyla beraber yürürken kameralara takılan Narin'in arkadaşlarına uykusunun geldiğini, çok acıktığını ve bayılacak gibi olduğunu söylediği ortaya çıkmıştı.

Kayıp olarak aranan kızın ağabeyi E.G.'nin kolunda fark edilen ısırık izlerinin, Narin'e ait olduğu iddiasıysa ortalığı yeniden ayağa kaldırmıştı. NTV'nin haberine göre; gözaltına alınan 18 yaşındaki ağabeyin kolundaki ısırık izlerinin kime ait olduğu tespit edilemedi.

Kayıp olarak aranan kızın ağabeyi E.G.'nin kolunda fark edilen ısırık izlerinin, Narin'e ait olduğu iddiasıysa ortalığı yeniden ayağa kaldırmıştı. NTV'nin haberine göre; gözaltına alınan 18 yaşındaki ağabeyin kolundaki ısırık izlerinin kime ait olduğu tespit edilemedi.

Detaylar:

Talihsiz kızdan gelecek haberlere odaklandığımız bu anlarda başta X (Twitter) olmak üzere pek çok sosyal medya platformu üzerinden sayısız paylaşımlarda bulunuyor.

Talihsiz kızdan gelecek haberlere odaklandığımız bu anlarda başta X (Twitter) olmak üzere pek çok sosyal medya platformu üzerinden sayısız paylaşımlarda bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu isimlerden biri de toplumsal olaylara sessiz kalmayan Gülben Ergen oldu. X (Twitter) hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı son dönemlerde çocukların başına gelen korkunç olayları yüzümüze tokat gibi vurdu.

Bu isimlerden biri de toplumsal olaylara sessiz kalmayan Gülben Ergen oldu. X (Twitter) hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı son dönemlerde çocukların başına gelen korkunç olayları yüzümüze tokat gibi vurdu.

Narin'in kaybı üzerinden dert yanan ünlü şarkıcı; İzmir'de eşiyle boşanma aşamasında olan, 4 çocuğunu silahla vurup 3'ünü hayattan kopartıp birini de yaralan Vesim Şimşek'ten, Gaziantep’te oyun oynarken gürültü yaptığını iddia ederek 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır’ı pompalı tüfekle vuran manava kadar yürek yakan olaylara değindi.

Narin'in kaybı üzerinden dert yanan ünlü şarkıcı; İzmir'de eşiyle boşanma aşamasında olan, 4 çocuğunu silahla vurup 3'ünü hayattan kopartıp birini de yaralan Vesim Şimşek'ten, Gaziantep’te oyun oynarken gürültü yaptığını iddia ederek 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır’ı pompalı tüfekle vuran manava kadar yürek yakan olaylara değindi.

Gülben Ergen "ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR! ÇOCUKLAR KAÇIRILIYOR! ÇOCUKLAR DÖVÜLÜYOR!" ifadeleriyle yeniden boğazımızı düğümledi.

Gülben Ergen "ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR! ÇOCUKLAR KAÇIRILIYOR! ÇOCUKLAR DÖVÜLÜYOR!" ifadeleriyle yeniden boğazımızı düğümledi.
x.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın