Gülben Ergen Kayıp Olan Narin Üzerinden Son Günlerdeki Korkunç Olayları Tokat Gibi Yüzümüze Çarptı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıplara karışan Narin Güran için adeta bir seferberlik başlatıldı. Küçük kız için arama çalışmaları devam ederken paylaşım yapan Gülben Ergen son günlerde çocuklarımızın başına gelen acı olayları tokat gibi yüzümüze çarptı.