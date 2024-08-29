Gülben Ergen Kayıp Olan Narin Üzerinden Son Günlerdeki Korkunç Olayları Tokat Gibi Yüzümüze Çarptı!
Gülben Ergen Kayıp Olan Narin Üzerinden Son Günlerdeki Korkunç Olayları Tokat Gibi Yüzümüze Çarptı!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıplara karışan Narin Güran için adeta bir seferberlik başlatıldı. Küçük kız için arama çalışmaları devam ederken paylaşım yapan Gülben Ergen son günlerde çocuklarımızın başına gelen acı olayları tokat gibi yüzümüze çarptı.
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Milyonlarca vatandaş Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü evinden ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Narin Güran için birlik olmuş durumda!
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Arama kurtarma ekipleri 8 yaşındaki küçük kızı bulmak için çalışmalarını 9. gününde de devam ettirirken hepimiz Narin'den gelecek iyi bir haber için bekler olduk
Kaybolmadan önceki son görüntülerindeyse 4 arkadaşıyla beraber yürürken kameralara takılan Narin'in arkadaşlarına uykusunun geldiğini, çok acıktığını ve bayılacak gibi olduğunu söylediği ortaya çıkmıştı.
Kayıp olarak aranan kızın ağabeyi E.G.'nin kolunda fark edilen ısırık izlerinin, Narin'e ait olduğu iddiasıysa ortalığı yeniden ayağa kaldırmıştı. NTV'nin haberine göre; gözaltına alınan 18 yaşındaki ağabeyin kolundaki ısırık izlerinin kime ait olduğu tespit edilemedi.
Talihsiz kızdan gelecek haberlere odaklandığımız bu anlarda başta X (Twitter) olmak üzere pek çok sosyal medya platformu üzerinden sayısız paylaşımlarda bulunuyor.
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Bu isimlerden biri de toplumsal olaylara sessiz kalmayan Gülben Ergen oldu. X (Twitter) hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı son dönemlerde çocukların başına gelen korkunç olayları yüzümüze tokat gibi vurdu.
Narin'in kaybı üzerinden dert yanan ünlü şarkıcı; İzmir'de eşiyle boşanma aşamasında olan, 4 çocuğunu silahla vurup 3'ünü hayattan kopartıp birini de yaralan Vesim Şimşek'ten, Gaziantep’te oyun oynarken gürültü yaptığını iddia ederek 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır’ı pompalı tüfekle vuran manava kadar yürek yakan olaylara değindi.
Gülben Ergen "ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR! ÇOCUKLAR KAÇIRILIYOR! ÇOCUKLAR DÖVÜLÜYOR!" ifadeleriyle yeniden boğazımızı düğümledi.
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