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Atatürk Hakkındaki Sözleriyle Tepkilerin Odağı Olan Teoman Eleştirilere Okkalı Bir Cevap Verdi!

Atatürk Hakkındaki Sözleriyle Tepkilerin Odağı Olan Teoman Eleştirilere Okkalı Bir Cevap Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.08.2024 - 13:18

T24'e verdiği röportajında Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki sözleriyle bir kesim tarafından tepkilerin odağı olan Teoman o günden sonra ilk kez eleştirilere cevap verdi.

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Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Teoman geçtiğimiz günlerde T24'ten Cansu Çamlıbel'e açıklamalarda bulundu.

Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Teoman geçtiğimiz günlerde T24'ten Cansu Çamlıbel'e açıklamalarda bulundu.

"İstiklal Caddesi başta olmak üzere Beyoğlu’nun çok Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline gelmesi" hakkındaki sözlerine ekleme yapan ünlü şarkıcı şunları söylemişti:

"İstiklal Caddesi başta olmak üzere Beyoğlu’nun çok Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline gelmesi" hakkındaki sözlerine ekleme yapan ünlü şarkıcı şunları söylemişti:

'Orada Norveçli sarışın çocukları görseler “harika olmuş” diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için “Her yer Arap da oldu” demek ırkçılıktır. Türkiye'ye aşırı göçten tabii ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık.'

Her açıklamasıyla ayrı bir olay olan Teoman'ın “Türkiye, Atatürk zamanında ekonomik, siyasi, askeri alanda bu kadar güçsüz olmasaydı, benim tahminim belki de hırslı bir insan olan Atatürk o kadar da “Yurtta barış, cihanda barış” demezdi." sözleri tartışmalara neden oldu." demesi de bir kesim tarafından epey eleştirilmişti.

Her açıklamasıyla ayrı bir olay olan Teoman'ın “Türkiye, Atatürk zamanında ekonomik, siyasi, askeri alanda bu kadar güçsüz olmasaydı, benim tahminim belki de hırslı bir insan olan Atatürk o kadar da “Yurtta barış, cihanda barış” demezdi." sözleri tartışmalara neden oldu." demesi de bir kesim tarafından epey eleştirilmişti.

Prof. Dr. Arif Verimli de ünlü şarkıcıya tepki gösterenlerden biri olmuştu:

Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki ifadeleriyle tartışmalara neden olup ağır eleştiri alan Teoman o günden sonra ilk kez bu sözlerine açıklık getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki ifadeleriyle tartışmalara neden olup ağır eleştiri alan Teoman o günden sonra ilk kez bu sözlerine açıklık getirdi.

"Çıkan saçma haberlerin aslı… Cansu Çamlıbel’in 25.08.2024 tarihli T24 röportajından..." notuyla sosyal medyadan paylaşım yaptı.

"Çıkan saçma haberlerin aslı… Cansu Çamlıbel’in 25.08.2024 tarihli T24 röportajından..." notuyla sosyal medyadan paylaşım yaptı.
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Teoman'ın "Bak AKP'li olsam hiçbir işe yaramaz. Ben CHP'nin yandaşı olsam oraya da bir avantajım olmaz. Etki gücü olarak konuşuyoruz. Ama ben "Bu kavgaya karışmıyorum lan" dersem belki başka çocuklar da karışmayacaktır." diyerek devam ettiği paylaşımının tamamını buradan da görebilirsiniz 👇🏻

Teoman'ın "Bak AKP'li olsam hiçbir işe yaramaz. Ben CHP'nin yandaşı olsam oraya da bir avantajım olmaz. Etki gücü olarak konuşuyoruz. Ama ben "Bu kavgaya karışmıyorum lan" dersem belki başka çocuklar da karışmayacaktır." diyerek devam ettiği paylaşımının tamamını buradan da görebilirsiniz 👇🏻

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