Belgesel Kriziyle Çalkalanan Hepsi Grubu Üyesi Cemre Kemer Eleştirilere Annelik Üzerinden Çıkıştı!
Belgesel Kriziyle Çalkalanan Hepsi Grubu Üyesi Cemre Kemer Eleştirilere Annelik Üzerinden Çıkıştı!
Bir dönemin efsanesi Hepsi grubunun belgeselinin çekileceği iddiası sonrası, Gülçin Ergül'ün projeyi istememesi üzerine Yasemin Yürük’le büyük polemik yaşamıştı. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; ortalığın karıştığı günden beri hiçbir açıklama yapmayan Cemre Kemer bu sefer sessizliğini bozdu.
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2000'li yılların başında kurulan, şarkıları ve danslarıyla dönemin en popüler gruplarından biri olan Hepsi genç kızların idolü olmuştu.
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Her şarkılarını hala ayıla bayıla dinlediğimiz Hepsi grubu bundan yıllar önce yaşadığı krizle tüm hayranlarını üzmüştü hatırlarsanız.
Grubun sarışını Gülçin'in 2009 yılında gruptan ayrılmasından sonra biraz iç buran Hepsi; Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı ile yoluna bir süre daha devam etti. Yeni parçalar çıkarsalar da bu üçlünün birlikteliği çok uzun ömürlü olmamıştı.
O dönem "Hepsi" defteri kapanmış olsa da Yasemin, Cemre ve Eren üçlüsü arkadaşlıklarını uzun yıllar devam ettirdi. Görenlerle nostalji yaşatan ekibin bu pozlarında da Gülçin hiç yer almadı.
Grubun dağılmasından geçen yılların ardından Yasemin Yürük'ün 2022 yılında verdiği bir röportajda Hepsi'nin 20. yılına özel bir konser organizasyonu ve belgesel planı içinde olduklarını söylemesi tüm sevenlerini inanılmaz heyecanlandırmıştı.
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Ancak işler beklendiği gibi olmamış ve Yasemin, Gülçin yüzünden bu projenin hayat geçmeyeceğini duyurmuştu. Bunun üzerine de Gülçin'den "Çıkıştan sonra 4 senelik yoğun bir popüler geçmişimiz olsa da efsanevi bir grup olduk galiba. Gururla kabul ediyorum. Ama kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor." çıkışı gelmişti.
Yasemin ve Gülçin krizine sosyal medya üzerinden dahil olan Eren Bakıcı ise Gülçin'e destek çıkarak "açıklama bile yapma" demişti.
Ortalık yangın yerine dönünce gözler uzun süre sessizliğini koruyan Cemre Kemer'e çevrilmişti. "Ben delikanlı kızımdır" diyerek konuya zorunlu dahil edilen Cemre'den şöyle bir açıklama gelmişti:
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; kızılca kıyametin kopmasından sonra sessizliğine eşine ve iki çocuğuna geri dönen Cemre'den konuya dair yeni açıklamalar geldi.
“İnsanlar biz köpürtüyoruz zannediyor. Halbuki nedense birinin single zamanı bu olaylar patlak veriyor. Aramızdan biri dayanamayıp cevap veriyor, sonra olay köpürüyor." diyen Cemre Kemer şöyle devam etti:
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“Kabak hep benim başıma patlıyor. Nedense bazıları da beni aralarındaki en kötü kız olarak görüyor. ‘Her şey bundan çıkmıştır’ diye düşünüyorlar. Grupta en asi duran bendim, belki de ondandır"
Kendisine yönelik eleştirilere de annelik üzerinden sert çıkan "Oysa iki çocuk annesiyim, gecem gündüzüme karışmış durumda, her şeyden en son haberim oluyor” diyerek tepki gösterdi.
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