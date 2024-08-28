Filtrenin Dibine Vurduğunu Bir Türlü Kabul Etmeyen Sevim Emre Kendisiyle Barışık Olmayanlara Seslendi!

Arabesk müziğinin başarılı isimlerinden Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre, abartılı filtre yüzünden bambaşka birine dönüştüğü halleriyle dile düşmüştü. Paylaşımlarında filtre olmadığı konusunda ısrarcı olan Emre'den konuyla ilgili açıklama geldi.