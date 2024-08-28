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Filtrenin Dibine Vurduğunu Bir Türlü Kabul Etmeyen Sevim Emre Kendisiyle Barışık Olmayanlara Seslendi!

Filtrenin Dibine Vurduğunu Bir Türlü Kabul Etmeyen Sevim Emre Kendisiyle Barışık Olmayanlara Seslendi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
28.08.2024 - 18:47

Arabesk müziğinin başarılı isimlerinden Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre, abartılı filtre yüzünden bambaşka birine dönüştüğü halleriyle dile düşmüştü. Paylaşımlarında filtre olmadığı konusunda ısrarcı olan Emre'den konuyla ilgili açıklama geldi.

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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Sevim Emre ile Türk arabesk müziği efsanesi Orhan Gencebay 1978 yılında dünyaevine girmiş ve bir daha ayrılmamışlardı.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Sevim Emre ile Türk arabesk müziği efsanesi Orhan Gencebay 1978 yılında dünyaevine girmiş ve bir daha ayrılmamışlardı.

O tarihten bu yana aşklarını haykırmaktan vazgeçmeyen ikili magazin gündeminde de sık sık kendilerine yer buluyorlar desek yeridir.

O tarihten bu yana aşklarını haykırmaktan vazgeçmeyen ikili magazin gündeminde de sık sık kendilerine yer buluyorlar desek yeridir.

Sahneleri, açıklamaları ve projeleriyle adından söz ettiren Orhan Gencebay'ın biricik hayat arkadaşı Sevim Emre hakkındaki estetik haberleriyle bir dönem sürekli manşetlere taşınıyordu.

Sahneleri, açıklamaları ve projeleriyle adından söz ettiren Orhan Gencebay'ın biricik hayat arkadaşı Sevim Emre hakkındaki estetik haberleriyle bir dönem sürekli manşetlere taşınıyordu.

Hakkındaki estetik iddialarını "Rabbim beni güzel yaratmış, hamdolsun. Çok merak ediyorsanız bir doktora incelettirin, rahatlarsınız." diyerek yalanlayan Emre'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkatlerden kaçmıyor, kaçacak gibi değil!

Hakkındaki estetik iddialarını "Rabbim beni güzel yaratmış, hamdolsun. Çok merak ediyorsanız bir doktora incelettirin, rahatlarsınız." diyerek yalanlayan Emre'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkatlerden kaçmıyor, kaçacak gibi değil!

Herhangi bir operasyon geçirmediğini defalarca kez vurgulayan tescilli güzel sosyal medyasında ki shoplu halleriyle sürekli gündeme taşınıyor.

Herhangi bir operasyon geçirmediğini defalarca kez vurgulayan tescilli güzel sosyal medyasında ki shoplu halleriyle sürekli gündeme taşınıyor.

Hatta geçtiğimiz gün böyle bir paylaşıma imza atan ünlü isim adeta 20'li yaşlarına dönmüştü:

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Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen 80 yaşındaki Sevim Emre bugün yeni bir video paylaşıp isyan bayrağını çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen 80 yaşındaki Sevim Emre bugün yeni bir video paylaşıp isyan bayrağını çekti.

Emre, "Filtre, filtre bazı kendisiyle barışık olmayanlar akıllarını benle bozmuşlar... Şunu anlayın bir kere; ağzınıza ,burnunuza, gözünüze, kaşınıza filtre yapamazsınız. 18 yaşındakiler photoshop yapıyorlar benimle uğraşmayın!" ifadelerini kullandı.

Emre, "Filtre, filtre bazı kendisiyle barışık olmayanlar akıllarını benle bozmuşlar... Şunu anlayın bir kere; ağzınıza ,burnunuza, gözünüze, kaşınıza filtre yapamazsınız. 18 yaşındakiler photoshop yapıyorlar benimle uğraşmayın!" ifadelerini kullandı.

Sözlerini "Rabbim beni güzel yaratmış şükürler olsun… Güzel düşünün güzel bakın sizin de kalbiniz yüzünüze yansır... Şunu da unutmayın; güzellik geçici, iyilik ve iyi ahlak kalıcı olandır. Kötü söz sahibine aittir..‼️‼️‼️‼️‼️🧿" diye bitiren Sevim Emre yine pek çok kişiyi ikna edemedi!

Sözlerini "Rabbim beni güzel yaratmış şükürler olsun… Güzel düşünün güzel bakın sizin de kalbiniz yüzünüze yansır... Şunu da unutmayın; güzellik geçici, iyilik ve iyi ahlak kalıcı olandır. Kötü söz sahibine aittir..‼️‼️‼️‼️‼️🧿" diye bitiren Sevim Emre yine pek çok kişiyi ikna edemedi!

İşte Sevim Ermre'nin hesabından paylaştığı o video...

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Arwen

Sevim kooş gençleşmişsin. 😄😄 Kadın filtrenin daha icat edilmediği yıllara bile uygulamış.

Dry Yavuzsan

😅😅😅😅😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Handan Kargın

Ayyy, vallahi çok güldüm yaa🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣