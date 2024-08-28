Çağla Şıkel, Eski Sevgilisi Avukat Nail Gönenli'yle Aşklarına İkinci Şansı Verdiği İddialarını Yanıtladı
Çağla Şıkel, Eski Sevgilisi Avukat Nail Gönenli'yle Aşklarına İkinci Şansı Verdiği İddialarını Yanıtladı
Çağla Şıkel'in geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdığı sevgilisi avukat Nail Gönenli ile aşklarına ikinci bir şans verdiği konuşuluyordu. Gazete Magazin kameralarına ilk kez açıklama yapan ünlü mankenden gelen 'Yeniden olmuş olsaydı zaten olurdu.' cevabıyla kafa karıştırdı.
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Çağla Şıkel başarılarla dolu kariyeri, gıpta ettiren anneliği ve güzelliği kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
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Aşkını her daim magazin kameralarından uzakta yaşamayı tercih eden ünlü manken ve sunucu, Emre Altuğ'yla evliliğini bitirdikten sonra gönlünü ilk kez avukat Nail Gönenli'ye kaptırmıştı.
Ünlü avukatla nikah masasına oturacağı beklenirken bir anda ayrılık haberiyle sevenlerini bir hayli üzen Şıkel bu kararın ardından yaptığı açıklamalarla sosyal medyayı ikiye bölmüştü.
Yollarını ayırdıktan sonra Gönenli'yle birlikte tatil yaparken görüntülenen Şıkel, barışma iddialarının ardından Aramızda Kalmasın'a konuşup "Biz arkadaş kalabilen eski sevgilileriz." yanıtını vermişti.
Tahmin edersiniz ki her şey Çağla Şıkel'in dediği gibi ilerlemişti. Ünlü manken, ex aşkının doğum gününde bile yanından ayrılmamıştı.
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Geçtiğimiz günlerde ikili cephesinde yeni bir gelişme yaşandığı söylenmeye başlamıştı. Akşam saatlerinde sokakta gezerken görüntülenen çiftin 9 aylık ayrılık sonrasında yeniden ilişkiye başladıkları ileri sürülmüştü. .
"Gerçek mi, değil mi?" diye düşündüğümüz anlarda ilk açıklama Çağla Şıkel'den geldi. Gazete Magazin'e konuşan ünlü manken aşklarına ikinci şansı verdikleri haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
"Yeniden olmuş olsaydı zaten olurdu, bilirdiniz."
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