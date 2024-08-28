Çağla Şıkel, Eski Sevgilisi Avukat Nail Gönenli'yle Aşklarına İkinci Şansı Verdiği İddialarını Yanıtladı

Çağla Şıkel'in geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdığı sevgilisi avukat Nail Gönenli ile aşklarına ikinci bir şans verdiği konuşuluyordu. Gazete Magazin kameralarına ilk kez açıklama yapan ünlü mankenden gelen 'Yeniden olmuş olsaydı zaten olurdu.' cevabıyla kafa karıştırdı.