Demet Özdemir Tenis Eteğine Benzer Kombiniyle Hülya Avşar'a Maç Davetinde Bulundu!
Demet Özdemir Tenis Eteğine Benzer Kombiniyle Hülya Avşar'a Maç Davetinde Bulundu!
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülenen Demet Özdemir'in elbisesi tenis kombinine benzetilince 'Sizi kortlarda görecek miyiz?' sorusu da kaçınılmaz oldu. Ünlü oyuncudan beklenmedik bir cevap geldi ve yılların tenisçisi Hülya Avşar'a maç davetinde bulundu.
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Bir döneme damgasını vuran Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde canlandırdığı "Aylin" karakteriyle ilk kez ekranlarda gördüğümüz Demet Özdemir kariyer basamaklarını hızla tırmanmış ve büyük bir kitle tarafından çok sevilmişti hala da seviliyor!
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Rol aldığı her yapımla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu yetenekleri, özel hayatı, güzelliği, sosyal medya paylaşımları yani kısacası her adımıyla dikkatleri üzerine çekiyor desek yeridir.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; geçtiğimiz akşam Etiler'de arkadaşı Birand Tunca ile mekandan çıkarken görüntülendi.
Beyazlar içindeki elbisesinin tenis kıyafetine benzetilmesi üzerine gazetecilerden, "Sizi kortlarda görecek miyiz?" sorusu geldi. Ünlü oyuncu "Hayır, tenis gerçekten yapanlara saygı duyuyorum ama o topun bana geliş süresini ben bekleyebileceğimi düşünmüyorum" diye cevap verdi.
Cümlesinin devamında bir anda sürpriz bir cevapla şaşkına çeviren Demet Özdemir'den yılların tenisçisi Hülya Avşar'a maç teklifi geldi.
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Özdemir'in "Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım yani" yanıtını verip gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.
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