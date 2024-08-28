Demet Özdemir Tenis Eteğine Benzer Kombiniyle Hülya Avşar'a Maç Davetinde Bulundu!

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülenen Demet Özdemir'in elbisesi tenis kombinine benzetilince 'Sizi kortlarda görecek miyiz?' sorusu da kaçınılmaz oldu. Ünlü oyuncudan beklenmedik bir cevap geldi ve yılların tenisçisi Hülya Avşar'a maç davetinde bulundu.