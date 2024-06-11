Medeniyet Kokan Açıklamasının Arkasında Duran Çağla Şıkel Eski Sevgilisi Nail Gönenli'nin Doğum Gününde!
Medeniyet Kokan Açıklamasının Arkasında Duran Çağla Şıkel Eski Sevgilisi Nail Gönenli'nin Doğum Gününde!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü manken Çağla Şıkel ayrıldığı sevgilisi avukat Nail Gönenli'nin doğum gününde görüntülendi.
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Güzelliği, başarılarla dolu kariyeri ve dünya tatlısı anneliğiyle magazin dünyasının en kıymetli isimlerinden biri olan Çağla Şıkel'in aşk hayatını sıkça konuşuyoruz bu dönemlerde.
Aşkını magazinden uzak tutmak isteyen ünlü manken ve sunucu, Emre Altuğ'yla boşandıktan sonra ilk kez avukat Nail Gönenli ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Çağla Şıkel'in anneciğinin doğum günü kutlamasına dahi katılan Gönenli'nin aileye girdiği ve işlerin ciddileşeceği konuşulan ikilinin geçtiğimiz aylarda ayrılması büyük ses getirmişti.
Ayrıldıktan sonra beraber tatil yaparken görüntülenince haklarında yeniden aşk iddiaları alevlense de bunların sadece birer iddia olduğunun altı çizildi.
Geçtiğimiz günlerde bir röportajında "Biz arkadaş kalabilen eski sevgilileriz" yanıtını veren Çağla Şıkel "Bundan sonra da bizi görürsünüz, göreceksiniz de…” demişti.
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Geçtiğimiz akşam doğum gününü kutlayan Nail Gönenli'nin partisine adeta ünlü akımı vardı. Murat Boz, Edis, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Burak Can gibi pek çok isim gecedeydi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; eski aşıklar bu özel gecede yeniden bir araya geldi. Çağla Şıkel, eski sevgilisi Nail Gönenli'nin pasta üflediği anları gülümseyerek izledi.
İşte o anlar...
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