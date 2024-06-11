Zeynep Bastık'la Öpüşürken Görüntülenen Serkay Tütüncü'nün "Acele Etmiyoruz" Açıklaması Dillere Düştü
Zeynep Bastık'la Öpüşürken Görüntülenen Serkay Tütüncü'nün "Acele Etmiyoruz" Açıklaması Dillere Düştü
Zeynep Bastık'la dudak dudağa kameralara yansıyan Serkay Tütüncü geçtiğimiz akşam yeni aşkı aşkında ilk kez açıklama yaptı. Ünlü oyuncunun 'acele etmiyoruz' demesi ise elbette sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı.
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Geçtiğimiz haftalarda Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini noktalayan Zeynep Bastık, yeni bir aşka çok hızlı şekilde yeşil ışık yakmasıyla gündem olmuştu.
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde katılanlar arasında yer alan Zeynep Bastık'la Serkay Tütüncü öpüşürken görüntülenmişti.
Öpüşme görüntülerinin bomba etkisi yaratmasından sonra oyuncu sevgilisi hakkında ilk kez açıklama yapan ünlü şarkıcının "ortada net bir şey yok" demesi epey kafa karıştırmıştı.
Bu açıklamanın ardından Serkay Tütüncü aşkı hakkında ilk kez konuştu. Yakışıklı oyuncunun “Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz.” sözleri de dillere düşmekten kurtulamadı.
Serkay Tütüncü'nün açıklamasını merak edenler buradan izleyebilir:
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