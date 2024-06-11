Zeynep Bastık'la Öpüşürken Görüntülenen Serkay Tütüncü'nün "Acele Etmiyoruz" Açıklaması Dillere Düştü

Zeynep Bastık'la dudak dudağa kameralara yansıyan Serkay Tütüncü geçtiğimiz akşam yeni aşkı aşkında ilk kez açıklama yaptı. Ünlü oyuncunun 'acele etmiyoruz' demesi ise elbette sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı.