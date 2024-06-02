Yeni Sevgilisi Serkay Tütüncü'yle Dudak Dudağa Yakalanan Zeynep Bastık'ın İtirafı Dikkat Çekti
Yeni Sevgilisi Serkay Tütüncü'yle Dudak Dudağa Yakalanan Zeynep Bastık'ın İtirafı Dikkat Çekti
Aşk hayatındaki hıza yetişmekte güçlük çektiğimiz Zeynep Bastık yepyeni ilişkisiyle gündeme bomba gibi düştü. Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; geçtiğimiz akşam sevgilisi Serkay Tütüncü'yle dudak dudağa yakalanan ünlü şarkıcıdan gelen ilk açıklama 'inandık mı?' dedirtti.
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Hepimizin severek dinlediği şarkılara yaptığı cover'larla kısa sürede adını duyuran Zeynep Bastık kariyerinde büyük bir çıkış yaşadı. Yeni parçalarıyla beğeni toplayan ünlü şarkıcı "Lan" ile ortalığı kasıp kavurdu.
Son dönemlerdeki dansları, pozları ve tarzı yüzünden magazinin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Bastık'ı sürekli manşetlerde görmeye başladık.
Eeee, bu denli popüler olan bir ünlünün özel hayatı da gündem olmaz olur mu? Elbette olmaz! 2021'de Tolga Akış'la evlenen Bastık, 2022 yılının Temmuz ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.
Boşanmanın ardından yeni aşka kapılarını kapatmayan ünlü şarkıcı Primavera Müzik Festivali'nde tanıştığı Ali Can Yıldız'la başladığı jet aşkı da çok uzun ömürlü olmamıştı.
Bir ilişkisi daha biten Zeynep Bastık hakkında yeni bir haber daha ortaya çıkmış ve hepimize "bu ne hız?" dedirtmişti. Magazin D'nin özel haberine göre; Bastık, kalbini Sandık Kokusu dizisine dahil olan Serkay Tütüncü'ye kaptırdı.
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İlişkileri bir iddiadan ibaret olan Zeynep ve Serkay ikilisi önceki gün Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde görüntülendi.
Oldukça samimi şekilde görüntülenen Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık partide dudak dudağa bile yakalandı.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Nişantaşı'nda kameralara yakalanan Zeynep Bastık'a yeni aşkı hakkında sorular soruldu.
Bastık'ın "Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok." demesi de "nasıl bir şey?" dedirtti desek yeridir.
Birlikte olduklarının bu denli kısa zamada duyulması konusunda şaşkınlık yaşadığını da belirten Bastık "Hayırlısıyla olsun. Yalan söylemiyorum, kaçmıyorum. Durumlar böyle" diyerek aşkını da itiraf etmiş oldu.
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