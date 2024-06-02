Yeni Sevgilisi Serkay Tütüncü'yle Dudak Dudağa Yakalanan Zeynep Bastık'ın İtirafı Dikkat Çekti

Aşk hayatındaki hıza yetişmekte güçlük çektiğimiz Zeynep Bastık yepyeni ilişkisiyle gündeme bomba gibi düştü. Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; geçtiğimiz akşam sevgilisi Serkay Tütüncü'yle dudak dudağa yakalanan ünlü şarkıcıdan gelen ilk açıklama 'inandık mı?' dedirtti.