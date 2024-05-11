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Seksi Dans Ettiğini Zanneden Zeynep Bastık'ın Hareketleri Fena Dile Düştü!

Seksi Dans Ettiğini Zanneden Zeynep Bastık'ın Hareketleri Fena Dile Düştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.05.2024 - 17:24

'Lan' şarkısıyla müzik listelerinden düşmeyen şarkıcı Zeynep Bastık ne yapsa olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün verdiği konserinde sergilediği dans performansıyla dikkat çeken Bastık'ın hareketleri hiç çekici bulunmadığı gibi bir de eleştiri topladı.

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Söz ve müziğinde Mabel Matiz imzası taşıyan "Lan" adlı teklisiyle müzik dünyasını kasıp kavuran Zeynep Bastık magazin dünyasının manşetlerinden düşmez oldu.

Söz ve müziğinde Mabel Matiz imzası taşıyan "Lan" adlı teklisiyle müzik dünyasını kasıp kavuran Zeynep Bastık magazin dünyasının manşetlerinden düşmez oldu.

Son günlerde özel hayatıyla adını sıkça duyuran ünlü şarkıcının Ali Can Ayyıldız'la aşkı çok uzun ömürlü olmadığını öğrenmiştik.

Son günlerde özel hayatıyla adını sıkça duyuran ünlü şarkıcının Ali Can Ayyıldız'la aşkı çok uzun ömürlü olmadığını öğrenmiştik.

İlk başlarda ayrılık haberlerinin sadece bir iddia olduğunu düşünmüştük ancak ünlü şarkıcıdan "ilişkiler başlar ve biter" açıklamasıyla işler netlik kazanmıştı:

Çalkantılı seyreden aşk hayatı kadar sosyal medya paylaşımları, kombinleriyle de dillerde olan Zeynep Bastık'ın geçtiğimiz gün verdiği pozlar goygoyculara malzeme çıkarmıştı adeta.

Çalkantılı seyreden aşk hayatı kadar sosyal medya paylaşımları, kombinleriyle de dillerde olan Zeynep Bastık'ın geçtiğimiz gün verdiği pozlar goygoyculara malzeme çıkarmıştı adeta.

Haberin tüm detaylarını da bu içerimizde bulabilirsiniz:

Popüler şarkılara yaptığı cover'larla tanıdığımız Zeynep Bastık özellikle şu sıralar ne yapsa gündem oluyor demiştik.

Popüler şarkılara yaptığı cover'larla tanıdığımız Zeynep Bastık özellikle şu sıralar ne yapsa gündem oluyor demiştik.

Geçtiğimiz akşam yeniden konser veren ünlü şarkıcının sahnedeki dans performansı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Geçtiğimiz akşam yeniden konser veren ünlü şarkıcının sahnedeki dans performansı sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Kimilerinin izlerken büyülendiği dans performansı kimilerinden de geçersiz not aldı. Dans yeteneğinin olmadığı yönündeki yorumlar da epey vardı.

Gelin Zeynep Bastık'ın seksi olmaya çalışıp pek de başarılı olmadığı düşünülen dansına gelen yorumlara bir bakalım...

Gelin Zeynep Bastık'ın seksi olmaya çalışıp pek de başarılı olmadığı düşünülen dansına gelen yorumlara bir bakalım...
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Siz Zeynep Bastık'ın dans performansını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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