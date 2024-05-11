Seksi Dans Ettiğini Zanneden Zeynep Bastık'ın Hareketleri Fena Dile Düştü!

'Lan' şarkısıyla müzik listelerinden düşmeyen şarkıcı Zeynep Bastık ne yapsa olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün verdiği konserinde sergilediği dans performansıyla dikkat çeken Bastık'ın hareketleri hiç çekici bulunmadığı gibi bir de eleştiri topladı.