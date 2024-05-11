Bayhan'ın "Tiryakinim" Yorumunu Eleştiren Hürriyet Yazarı Orkun Ün'ün "Müzik mi Bu?" Çıkışına Yorum Yağdı!
Bayhan'ın "Tiryakinim" Yorumunu Eleştiren Hürriyet Yazarı Orkun Ün'ün "Müzik mi Bu?" Çıkışına Yorum Yağdı!
Tual'in yüreklerimizde derin izler bırakan 'Tiryakinim' parçasını yeniden seslendiren Bayhan sosyal medyayı ve tüm müzik platformlarını kasıp kavurmuş durumda! Hürriyet yazarı Orkun Ün'ün 'Hiç kusuruma bakmayın ama itirazım var!' diyerek Bayhan'ın yorumuna tepki göstermesi üzerine kullanıcılar ayağa kalktı.
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Bir dönemin efsane yarışması PopStar ile hayatımıza giren Bayhan Gürhan yarışmanın ikonik isimlerinden biri olmuştu.
Yarışmadan sonra da katıldığı programlar hayatımızda kalmaya devam eden Bayhan, günlerdir sosyal medyayı kasıp kavuruyor farkındaysanız.
Değiştirdiği farzıyla bambaşka birine dönüşmesi bir yana, kendisi Tual grubunun hafızalara kazınmış "Tiryakinim" şarkısına yaptığı coverla gündemde!
Parçanın bu hali o kadar sevildi ve popüler oldu ki, popüler müzik platformu Spotify'ın Top 50 Dünya Viral listesinin zirvesine yerleşerek Dünya Viral Listesi’nde uzun zaman sonra bir numaraya yükselen ilk Türk sanatçı oldu.
Birçok kişi "Tiryakinim" cover'ını çok severken Kelebek yazarı Orkun Ün'den "Müzik bu mu? Bayhan şarkıyı katletmiş" çıkışı geldi.
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"İçinde birçok ‘olmaz’ barındıran bir iş nasıl oluyor da listenin tepesine çıkıyor hayret! Bir de bu işi beğenip alkışlayanları gördüm. Yahu beni güldürmeyin."
Bayhan'ın "Tiryakinim" yorumunu bırakalım öncelikle...
Köşe yazarı Orkun Ün'ün eleştirisi üzerine sosyal medya kullanıcılarından tepkiler yükseldi. Bayhan adeta korumaya alındı desek yeridir:
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Bayhan'ın söylediği hiçbir şey şarkı değil. Ne bilmiyorum.
bence gayet başarılı söylemiş Sezen Aksu'nun Ah İstanbul şarkısını söylediği zaman bile ne kadar farklı söylemiş dedim cidden kendine has bir okuma tarzı var... Devamını Gör
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