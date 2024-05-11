Bayhan'ın "Tiryakinim" Yorumunu Eleştiren Hürriyet Yazarı Orkun Ün'ün "Müzik mi Bu?" Çıkışına Yorum Yağdı!

'Bayhan’ı bilirsiniz. “Popstar” yarışmasıyla girmişti hayatımıza.

İşte o Bayhan, benim yıllar önce Tual grubundan dinlediğim “Tiryakinim” şarkısını cover’lamış.

İşin ilginç yanı, nasıl oldu inanın bilmiyorum, Spotify Global Viral listesinde birinci sıraya yükselmiş.

Bana biri bu işin mantığını anlatsın lütfen.

Oturmuyor kafamda. Para desen, yok olmaz. Bu iş parayla çözülebilecek bir mesele değil çünkü. E iyi de nasıl o zaman?

Bu kadar çok soru sormamın nedeni, bana göre Bayhan’ın yorumunun kötü olması.

Şarkıyı katletmesi.

İşin içinde sanata dair en ufak bir belirti olmaması...Kaynak: Müzik mi bu?