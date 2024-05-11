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Bayhan'ın "Tiryakinim" Yorumunu Eleştiren Hürriyet Yazarı Orkun Ün'ün "Müzik mi Bu?" Çıkışına Yorum Yağdı!

Bayhan'ın "Tiryakinim" Yorumunu Eleştiren Hürriyet Yazarı Orkun Ün'ün "Müzik mi Bu?" Çıkışına Yorum Yağdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.05.2024 - 16:45

Tual'in yüreklerimizde derin izler bırakan 'Tiryakinim' parçasını yeniden seslendiren Bayhan sosyal medyayı ve tüm müzik platformlarını kasıp kavurmuş durumda! Hürriyet yazarı Orkun Ün'ün 'Hiç kusuruma bakmayın ama itirazım var!' diyerek Bayhan'ın yorumuna tepki göstermesi üzerine kullanıcılar ayağa kalktı.

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Bir dönemin efsane yarışması PopStar ile hayatımıza giren Bayhan Gürhan yarışmanın ikonik isimlerinden biri olmuştu.

Bir dönemin efsane yarışması PopStar ile hayatımıza giren Bayhan Gürhan yarışmanın ikonik isimlerinden biri olmuştu.

Yarışmadan sonra da katıldığı programlar hayatımızda kalmaya devam eden Bayhan, günlerdir sosyal medyayı kasıp kavuruyor farkındaysanız.

Yarışmadan sonra da katıldığı programlar hayatımızda kalmaya devam eden Bayhan, günlerdir sosyal medyayı kasıp kavuruyor farkındaysanız.

Değiştirdiği farzıyla bambaşka birine dönüşmesi bir yana, kendisi Tual grubunun hafızalara kazınmış "Tiryakinim" şarkısına yaptığı coverla gündemde!

Değiştirdiği farzıyla bambaşka birine dönüşmesi bir yana, kendisi Tual grubunun hafızalara kazınmış "Tiryakinim" şarkısına yaptığı coverla gündemde!

Bayhan'ı gündeme getiren olaylardan biri de şu performans olmuştu:

Parçanın bu hali o kadar sevildi ve popüler oldu ki, popüler müzik platformu Spotify'ın Top 50 Dünya Viral listesinin zirvesine yerleşerek Dünya Viral Listesi’nde uzun zaman sonra bir numaraya yükselen ilk Türk sanatçı oldu.

Parçanın bu hali o kadar sevildi ve popüler oldu ki, popüler müzik platformu Spotify'ın Top 50 Dünya Viral listesinin zirvesine yerleşerek Dünya Viral Listesi’nde uzun zaman sonra bir numaraya yükselen ilk Türk sanatçı oldu.

Detayları da burada açıklamıştık:

Birçok kişi "Tiryakinim" cover'ını çok severken Kelebek yazarı Orkun Ün'den "Müzik bu mu? Bayhan şarkıyı katletmiş" çıkışı geldi.

Birçok kişi "Tiryakinim" cover'ını çok severken Kelebek yazarı Orkun Ün'den "Müzik bu mu? Bayhan şarkıyı katletmiş" çıkışı geldi.

'Bayhan’ı bilirsiniz. “Popstar” yarışmasıyla girmişti hayatımıza.

İşte o Bayhan, benim yıllar önce Tual grubundan dinlediğim “Tiryakinim” şarkısını cover’lamış.

İşin ilginç yanı, nasıl oldu inanın bilmiyorum, Spotify Global Viral listesinde birinci sıraya yükselmiş.

Bana biri bu işin mantığını anlatsın lütfen.

Oturmuyor kafamda. Para desen, yok olmaz. Bu iş parayla çözülebilecek bir mesele değil çünkü. E iyi de nasıl o zaman?

Bu kadar çok soru sormamın nedeni, bana göre Bayhan’ın yorumunun kötü olması.

Şarkıyı katletmesi.

İşin içinde sanata dair en ufak bir belirti olmaması...KaynakMüzik mi bu?

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"İçinde birçok ‘olmaz’ barındıran bir iş nasıl oluyor da listenin tepesine çıkıyor hayret! Bir de bu işi beğenip alkışlayanları gördüm. Yahu beni güldürmeyin."

"İçinde birçok ‘olmaz’ barındıran bir iş nasıl oluyor da listenin tepesine çıkıyor hayret! Bir de bu işi beğenip alkışlayanları gördüm. Yahu beni güldürmeyin."

'Siz kafanız güzelken dinleyin, eğlenin tamam ama bu işi alkışlamayın.

Eğer alkışlarsanız yarın öbür gün ben de böyle bir şarkı patlatırım görürsünüz...

Kulaklarınız delinir...'

Bayhan'ın "Tiryakinim" yorumunu bırakalım öncelikle...

Köşe yazarı Orkun Ün'ün eleştirisi üzerine sosyal medya kullanıcılarından tepkiler yükseldi. Bayhan adeta korumaya alındı desek yeridir:

Köşe yazarı Orkun Ün'ün eleştirisi üzerine sosyal medya kullanıcılarından tepkiler yükseldi. Bayhan adeta korumaya alındı desek yeridir:
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Mehmet göçmenoğlu

Bayhan'ın söylediği hiçbir şey şarkı değil. Ne bilmiyorum.

Meriii

bence gayet başarılı söylemiş Sezen Aksu'nun Ah İstanbul şarkısını söylediği zaman bile ne kadar farklı söylemiş dedim cidden kendine has bir okuma tarzı var... Devamını Gör

ömer

3 hafta içerisinde 13 milyona ulaşmış köşende sessizce kudurabilirsin…