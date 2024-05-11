Cem, Şahan, Yılmaz, Ata: Kendisini Diğer Güçlü Oyuncularla Kıyaslayan Beyaz Farkını Açıkladı!
Cem, Şahan, Yılmaz, Ata: Kendisini Diğer Güçlü Oyuncularla Kıyaslayan Beyaz Farkını Açıkladı!
Samimi kişiliğiyle ekranların en sevilen isimleri listesinin üst sıralarında yer alan Beyazıt Öztürk geçtiğimiz gün bir yardım adına gösteride sahneye çıktı. Beyaz Show'un yeniden yayınlanması konusunda şartlarını ileten Beyaz'ın bu esnada Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'la kendini kıyaslaması dikkatlerden kaçmadı.
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Ekranların şüphesiz en popüler ve güçlü isimlerimden biri olan Beyazıt Öztürk, samimi halleri ve içten açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor.
Beyaz'ın sunumuyla 1996 yılında yayın hayatına başlayan Beyaz Show cuma akşamları milyonları ekrana kilitleyen talk show programı olmuştu
Her hafta birbirinden kıymetli konuklarıyla izleyenlere kahkaha tufanı yaşatan yapımın ekran serüveninin sona ermesi büyük bir yıkım oldu desek yeridir.
Bursa'da hastanelerin çocuk servislerine sınıf yapmak amacıyla düzenlenen bir gösteride sahne alan Beyaz, yeniden yayınlanacağı beklenen Beyaz Show konusunda açıklamalarda bulundu:
"Beyaz Show’u öyle güzel bir yerde bıraktım ki herkes programı güzel hatırlıyor. Eğer şimdi bunu yeniden yapacaksam içeriği daha da zenginleştirip, daha iyisini yapmam gerekir. Yoksa aynı şeyi tekrar etmenin kimse için bir anlamı yok”
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Konuşmasında kendisini ta Demirer, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi isimlerle kıyaslayan Beyazıt Öztürk'ün kendi farkınının başka olduğunu söyledi.
"Kariyerim boyunca Cem Yılmaz’ın benden daha komik, Yılmaz Erdoğan’ın benden daha yazar, Ata Demirer ve Şahan Gökbakar’ın benden daha iyi sinemacılar olduğunu kabul edip, kendime 'O zaman sen nesin?' diye sordum. Benim sırrım samimiyet."
"Bu özelliğim nedeniyle Beyaz Show’un yayın süresi boyunca seyirci beni evinden biri gibi gördü."
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