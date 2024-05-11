Cem, Şahan, Yılmaz, Ata: Kendisini Diğer Güçlü Oyuncularla Kıyaslayan Beyaz Farkını Açıkladı!

Samimi kişiliğiyle ekranların en sevilen isimleri listesinin üst sıralarında yer alan Beyazıt Öztürk geçtiğimiz gün bir yardım adına gösteride sahneye çıktı. Beyaz Show'un yeniden yayınlanması konusunda şartlarını ileten Beyaz'ın bu esnada Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'la kendini kıyaslaması dikkatlerden kaçmadı.