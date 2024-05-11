Cezaevindeki Engin Polat'ın Instagram Hesabından Aylar Sonra İlk Defa Yapılan Paylaşım Kafaları Karıştırdı

Kara para aklama ve vergi kaçırma dahil birçok suçlamayla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat cephesindeki sular durulmuyor. Dışardaki yakınlarının nasıl paylaşımlar yaptığını merak eden Dilan'dan sonra yeni bir gelişme yaşandı. Engin Polat'ın sosyal medya hesabından aylar sonra ilk defa yapılan paylaşım 'bu bir mesaj mı?' dedirtti.