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Cezaevindeki Engin Polat'ın Instagram Hesabından Aylar Sonra İlk Defa Yapılan Paylaşım Kafaları Karıştırdı

Cezaevindeki Engin Polat'ın Instagram Hesabından Aylar Sonra İlk Defa Yapılan Paylaşım Kafaları Karıştırdı

Engin Polat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.05.2024 - 09:18

Kara para aklama ve vergi kaçırma dahil birçok suçlamayla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat cephesindeki sular durulmuyor. Dışardaki yakınlarının nasıl paylaşımlar yaptığını merak eden Dilan'dan sonra yeni bir gelişme yaşandı. Engin Polat'ın sosyal medya hesabından aylar sonra ilk defa yapılan paylaşım 'bu bir mesaj mı?' dedirtti.

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Kısacık bir süre içinde kavuştukları dudak uçuklatan servetlerini her paylaşımda göze sokan Dilan ve Engin Polat çifti yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu.

Kısacık bir süre içinde kavuştukları dudak uçuklatan servetlerini her paylaşımda göze sokan Dilan ve Engin Polat çifti yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu.

Kara para aklama ve vergi kaçırmayla suçlanan Polat çifti ve yakınlarının tutuklanmasından sonra gündemin sakinleyeceğini düşünenler oldu, ancak çok yanıldılar...

Fenomen ikilinin dışarıdaki yakınları ve avukatları içerden sık sık haberler getirdi hatta getirmeye de devam ediyorlar.

Fenomen ikilinin dışarıdaki yakınları ve avukatları içerden sık sık haberler getirdi hatta getirmeye de devam ediyorlar.

Gündemi takip edenler kesin denk gelmiştir; psikolojik olarak zor zamanlar geçirdiği söylenen Dilan Polat'ın tutukluk kararının devam edeceğini öğrendikten sonra intihara kalkıştığı iddiası epey konuşulmuştu.

Gündemi takip edenler kesin denk gelmiştir; psikolojik olarak zor zamanlar geçirdiği söylenen Dilan Polat'ın tutukluk kararının devam edeceğini öğrendikten sonra intihara kalkıştığı iddiası epey konuşulmuştu.

Detayları bu içeriğimizde anlatmıştık sizlere:

İkilinin cephesindeki sular da bir türlü durulmak bilmedi. Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Canan Toprak'tan dışardaki yakınlarının ne tür paylaşımlar yaptığının çıktılarını istemesi üzerine ortalık biraz daha hareketlendi.

İkilinin cephesindeki sular da bir türlü durulmak bilmedi. Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Canan Toprak'tan dışardaki yakınlarının ne tür paylaşımlar yaptığının çıktılarını istemesi üzerine ortalık biraz daha hareketlendi.

Konuyu merak edenleri de böyle alalım...

Şimdi sosyal medya dedik ya; gelelim asıl konumuza! Dilan'ın dışardayken her saniyesini paylaştığı Instagram hesabı zaman içinde bir açıldı bir kapandı. Ama eşi Engin Polat'ın hesabı sürekli açıktı.

Şimdi sosyal medya dedik ya; gelelim asıl konumuza! Dilan'ın dışardayken her saniyesini paylaştığı Instagram hesabı zaman içinde bir açıldı bir kapandı. Ama eşi Engin Polat'ın hesabı sürekli açıktı.
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Profillerinin de avukatları, aile yakınları ve menajerleri tarafından kullanıldığı biliyor. Daha önce Dilan Polat'ın hesabından atılan hikayelere çok kez denk gelmiştik.

Profillerinin de avukatları, aile yakınları ve menajerleri tarafından kullanıldığı biliyor. Daha önce Dilan Polat'ın hesabından atılan hikayelere çok kez denk gelmiştik.

Bu sefer bir ilk yaşandı! Dilan'ın "Saçmalammaaa Engiiinnnn" diye nidasıyla akıllarımıza kazınan Engin Polat'ın Instagram hesabından aylar sonra ilk paylaşım yapıldı.

Bu sefer bir ilk yaşandı! Dilan'ın "Saçmalammaaa Engiiinnnn" diye nidasıyla akıllarımıza kazınan Engin Polat'ın Instagram hesabından aylar sonra ilk paylaşım yapıldı.

Gece saatlerinde Dilan Polat ve Engin Polat'ın evlerinin arka bahçesindeki maske heykelinin fotoğrafı hikayeden atıldı. Herhangi bir not da düşülmeyen bu paylaşım akıllara soru işaretleri düşürdü.

Gece saatlerinde Dilan Polat ve Engin Polat'ın evlerinin arka bahçesindeki maske heykelinin fotoğrafı hikayeden atıldı. Herhangi bir not da düşülmeyen bu paylaşım akıllara soru işaretleri düşürdü.

Tutuklanan Engin Polat'ın hesabındaki paylaşımı kendi hikayesine ekleyen kız kardeşi Kübra Uzun ise "çok özledim" notunu düştü.

Tutuklanan Engin Polat'ın hesabındaki paylaşımı kendi hikayesine ekleyen kız kardeşi Kübra Uzun ise "çok özledim" notunu düştü.

Engin Polat'ın paylaşımıyla yakın saatlerde Nihal Candan'ın gündem olan kocası Faruk Çiçek'in de benzer bir maske paylaşması gözlerden kaçmadı.

Engin Polat'ın paylaşımıyla yakın saatlerde Nihal Candan'ın gündem olan kocası Faruk Çiçek'in de benzer bir maske paylaşması gözlerden kaçmadı.
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Bu paylaşımdan sonra sosyal medyada çeşitli senaryolar da üretildi: Kimileri bunun "maskeler düşecek" mesajı olduğunu söylerken, kimileri de "Engin'in o maskenin orada düşünüp büyük planlar yaptığı biliniyor" diyerek yeni şeyler olacağını iddia etti.

Bu paylaşımdan sonra sosyal medyada çeşitli senaryolar da üretildi: Kimileri bunun "maskeler düşecek" mesajı olduğunu söylerken, kimileri de "Engin'in o maskenin orada düşünüp büyük planlar yaptığı biliniyor" diyerek yeni şeyler olacağını iddia etti.

Sizce bu paylaşımın altında yatan mesaj ne? Hadi yorumlara...

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