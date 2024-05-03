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Avukatı Doğruladı: Tutukluluğunun Devam Etmesini Kaldıramayan Dilan Polat İntihara Kalkıştı!

Avukatı Doğruladı: Tutukluluğunun Devam Etmesini Kaldıramayan Dilan Polat İntihara Kalkıştı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.05.2024 - 10:43

Geçtiğimiz gün Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması olayında azmettirici olmakla suçlanan Dilan Polat'ın davası vardı. Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; tutukluluk halinin devamına karar verilen Dilan Polat 'ölmek istiyorum' diyerek intihara kalkıştı!

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Kısa süre içinde kavuştukları dudak uçuklatan servetle pek çok kişinin dikkatini çeken Dilan Polat ve Engin Polat çifti bir dönemin en çok tartışılan isimleri haline gelmişti.

Kısa süre içinde kavuştukları dudak uçuklatan servetle pek çok kişinin dikkatini çeken Dilan Polat ve Engin Polat çifti bir dönemin en çok tartışılan isimleri haline gelmişti.

MASAK radarına takıldıktan sonra tüm mal varlıklarına el konulan fenomen çift kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan 4 Kasım'da tutuklandı.

MASAK radarına takıldıktan sonra tüm mal varlıklarına el konulan fenomen çift kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan 4 Kasım'da tutuklandı.

O günden bu yana cezaevinde yatan Polat çifti hakkında haberler almaya devam etmiştik. İkilinin avukatları ve ailesi durumlarının iyi olmadığını sürekli belirten paylaşımlarda bulunuyorlardı.

Hakkında farklı suçlamalar da bulunan Dilan, Engin ve Sezgin Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olmakla suçlanıyordu. 25 Nisan'da görülen ilk davada ara karar da çıkmıştı.

Hakkında farklı suçlamalar da bulunan Dilan, Engin ve Sezgin Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olmakla suçlanıyordu. 25 Nisan'da görülen ilk davada ara karar da çıkmıştı.

Polat ailesinin dosyanın da İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki çete dosyasıyla birleştirilmesine hükmedilerek duruşmanın ertelendiği belirtilmişti.

Mahkemede verilen ara kararda ise Polat ailesinin tutukluklarına devam edeceğini öğrenmiştik.

Tutukluluğun devamını öğrendiği anda bir kez daha sinir krizi geçiren Dilan Polat'ın kızının adını haykırmış ve jandama eşliğinde adliyeden çıkarılmıştı.

Tutukluluğun devamını öğrendiği anda bir kez daha sinir krizi geçiren Dilan Polat'ın kızının adını haykırmış ve jandama eşliğinde adliyeden çıkarılmıştı.

Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; Dilan Polat'tan korkutan bir haber geldi. Tutuklu kalmaya devam edeceğini öğrenen Dilan'ın bunu kaldıramadığı bu yüzden de kendine zarar verdiği iddia edildi.

Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; Dilan Polat'tan korkutan bir haber geldi. Tutuklu kalmaya devam edeceğini öğrenen Dilan'ın bunu kaldıramadığı bu yüzden de kendine zarar verdiği iddia edildi.
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"Ölmek istiyorum" diye bağırarak tüm koğuşu birbirine kattığı söylenen Dilan Polat'ın hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayeneden sonra kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu tespit edildi.

"Ölmek istiyorum" diye bağırarak tüm koğuşu birbirine kattığı söylenen Dilan Polat'ın hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayeneden sonra kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu tespit edildi.

Muayenesinin ardından yeniden cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın psikolojik tedavi almaya başladığı da öğrenildi.

Muayenesinin ardından yeniden cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın psikolojik tedavi almaya başladığı da öğrenildi.

Polat ailesinin avukatı Hüseyin Kaya ise konuyla ilgili açıklamasında "Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Polat ailesinin avukatı Hüseyin Kaya ise konuyla ilgili açıklamasında "Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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