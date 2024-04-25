Banu Parlak’la Yüzleşecek: Azmettirme Davasına Ağlayarak Gelen Dilan Polat Kızının Elini Tutmak İstedi!
Banu Parlak’la Yüzleşecek: Azmettirme Davasına Ağlayarak Gelen Dilan Polat Kızının Elini Tutmak İstedi!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/so...
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, fenomen Banu Parlak güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettiricilik davası için hakim karşısına çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç Dilan Polat'ın duruşma salonundaki durumuna ilişkin açıklama yaptı.
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Ultra lüks hayatlarının her saniyesini sosyal medyadan paylaşan Dilan ve Engin Polat'ın toz pembe hayatı MASAK radarın takıldıktan sonra tepetaklak oldu.
Polat çifti ve yakınları kara para aklama ve vergi kaçırma dışında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" gibi suçlarla da yargılanmaya başladılar.
Her sorgulamada haklarındaki kara para iddialarını reddeden ikiliyle beraber Sıla Doğu, Can Doğu, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat dahil olmak üzere 12 kişi tutuklandı.
Yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat avukatları aracılığıyla mektup göndererek içerdeki durumlarını anlattı.
Polat'ların bir dönem husumetli olduğu öne sürülen sosyal medya fenomeni Banu Parlak'la olan davaları da sürüyordu biliyorsunuz.
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Dilan gibi güzellik merkezi açan fenomenlerden olan Banu Parlak'ın iş yerine 1 Ekim 2023 tarihinde silahlı saldırı düzenlenmişti.
Polat çiftinin tetikçi tutturup kendisiyle beraber birkaç kişiyi daha vurdurmak istediklerini iddia eden açıklamalarda bulunan Banu Parlak'ın paylaşımları bomba etkisi yaratmıştı.
Dilan ve Engin Polat çiftinin silahlı saldırıyı azmettirdiği iddiası da güçlenince emniyet güçleri harekete geçmişti.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber Engin'in babası Sezgin Polat’ın ‘Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’, ‘Mala zarar verme’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
Polat ve Parlak davasında bugün (25 Nisan) yeni bir gelişme yaşandı! Fenomenler Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karşı karşıya. Mahkeme salonuna sanıklar Dilan ve Engin Polat da getirildi.
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Son dönemlerde köpeği yüzünden yaşanan olaylarla adını epey duyduğumuz Banu Parlak da duruşmada hazır bulundu.
Duruşma sonrası açıklama yapacağını söyleyerek soruları yanıtsız bırakan Banu Parlak bu şekilde görüntülendi:
Engin Polat’ın kız kardeşi Kübra Uzun ve fenomen çiftin kızları Nilda Polat duruşmaya izleyici olarak katıldı. "Kızım seni çok seviyorum" diyerek duruşmaya giren Dilan'ın ağlayarak kızına 'Yapmadık, biz yapmadık hepsi geçecek" dedi.
Emrullah Erdinç'in paylaşımına göre; ayrı cezaevlerinde kalan Dilan ve Engin Polat çifti salonunda yan yana geldikleri anda el ele tutuştu. Hatta Dilan, eşi Engin Polat’ın eline öpücükler kondurdu.
O sırada sandalyeye oturtulduğu Dilan Polat salondaki kızı Nilda’nın elini tutmak için uzandı. Ancak infaz koruma memurları temas yasak olduğu için buna izin vermedi.
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11 sanığın yargılandığı duruşmada Engin Polat, kimlik tespiti esnasında mesleği sorulunca ‘Serbest meslek’ dedi. Hakim 'nasıl bir serbest meslek' diyince de Polat, ‘Kozmetik şirketlerim var’ cevabıyla beraber aylık gelir sorusunu da "200 bin lira" diyerek yanıtladı.
Salonda iddianame okunduktan sonra savunmasını yapan Dilan Polat susma hakkını kullanmak istemeyip "Banu Parlak ile 6 yıllık arkadaşız zaman zaman küsüp barıştığımız zamanlar oluyordu" ifadelerini kullandı.
Söz konusu çeteyi tanımadığının altını çizerken "hatta beni ve eşimi tehdit etmişlerdi bununla ilgili mesajlar da mevcut" diyen Dilan Polat yeniden ağlamaya başlayınca, "Kusura bakmayın, eşimi görünce böyle oldum" ifadelerini kullandı.
Dilan savunmaya devam ederken de kendisini ve ailesini tehdit eden şahıslarla niye aynı yerde yargılandığını bilmediğini söylerken, "Can Dalton bana 'seni görürsem namusunu elinden alacağım' demişti" ifadesiyle şaşkına çevirdi.
Engin Polat'ın yaptığı savunma ise daha dikkat çekiciydi. Polat "Güya Banu Parlak'ın vurulmasını istemişiz, karşılığında para teklif etmişiz. Yalancı bir tanıktır. Gürcistan ile hiçbir bağlantım yoktur." ifadelerini kullandı.
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İddianamede; Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti. Sana bu prim fazla bile. Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra" diyerek oklarını kendisine yönelten Parlak’a tehdit mesajı gönderdiğine yer verildi.
İddianamede yer alan bilgilere göre; dosyadaki diğer şüpheliler Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batin Can Gökdemir’in hakkında yakalama kararı çıkartıldığı açıklandı.
Dilan, Engin ve babaları Sezgin Polat hakkında ise ‘Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’, ‘Mala zarar verme’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebi çıktı.
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Dilan polatın doğumundan başlasaydınız habere.
oha yani big bang'den başlasaydınız ne kısa yazıydı bu böyle yahu.
Ne oldu tahammül edemedin mi kodese tüylü bamya 😅🤣😂😁 Verdiğiniz partilere maskeli balolara benzemiyormuş değil mi yaprağımın sertifikası.