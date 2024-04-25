Banu Parlak’la Yüzleşecek: Azmettirme Davasına Ağlayarak Gelen Dilan Polat Kızının Elini Tutmak İstedi!

Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın birlik olması sonucunda, Engin Polat'ın Banu Parlak'ın iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirmek üzere Gürcistan'daki ilişkilerini kullanarak, halk arasında 'Daltonlar çetesi' olarak tanınan ve firari liderleri arasında Beratcan ve Batın Can Gökdemir'in bulunduğu suç örgütüyle bağlantıya geçtiği belirtildi. Bu durum, kısa bir zaman diliminde gerçekleşti ve bu süreçte yaşananlar, ilgili tarafların ortak kararları ve eylemleri sonucunda şekillendi.