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Dilan ve Engin Polat İçin İddianame Hazır: Saldırıda Daltonlar Çetesi’ni Kullanmışlar

Dilan ve Engin Polat İçin İddianame Hazır: Saldırıda Daltonlar Çetesi’ni Kullanmışlar

Dilan Polat Engin Polat
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.03.2024 - 12:13

Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti için, Banu Parlak’ın sahibi olduğu iş yerine düzenlenen saldırda azmettirici oldukları için iddianame düzenlendi. Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın da aralarında olduğu 8 kişi için 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca iddianamende, saldırının failleri olarak elebaşılığını Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesi gösterildi.

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Dilan ve Engin Polat çifti, lüks yaşamları sonrasında “radara” takılmış ve polis ekiplerinin operasyonu sonrasında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Dilan ve Engin Polat çifti, lüks yaşamları sonrasında “radara” takılmış ve polis ekiplerinin operasyonu sonrasında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ünlü çifti, Banu Parlak’a saldırı suçlamasıyla da yargılanıyor.

Ünlü çifti, Banu Parlak’a saldırı suçlamasıyla da yargılanıyor.

Sabah Gazetesi’nden Huzeyfe Atıcı’nın haberine göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Dilan Polat ile Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, Polat'ın 'Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti... Sana bu prim fazla bile... Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra...' şeklinde konuştuğu bir video ile Parlak'ı tehdit ettiğine yer verildi.

Bu mesajdan kısa süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla Engin Polat'ın, Gürcistan'daki bağlantılarını kullanarak kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için irtibat kurduğu kaydedildi.

Bu mesajdan kısa süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla Engin Polat'ın, Gürcistan'daki bağlantılarını kullanarak kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için irtibat kurduğu kaydedildi.

Soruşturmada davacı olan Banu Parlak ise verdiği dilekçede “Hayatıma kast eden Polat ailesinden şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Soruşturmada davacı olan Banu Parlak ise verdiği dilekçede “Hayatıma kast eden Polat ailesinden şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.
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Dilan ve Engin Polat çifti ise verdiği ifade de iddiaları kabul etmediklerini söyledi.

Dilan ve Engin Polat çifti ise verdiği ifade de iddiaları kabul etmediklerini söyledi.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilan, Engin ve Sezgin Polat için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilan, Engin ve Sezgin Polat için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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