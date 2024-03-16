Dilan ve Engin Polat İçin İddianame Hazır: Saldırıda Daltonlar Çetesi’ni Kullanmışlar
Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti için, Banu Parlak’ın sahibi olduğu iş yerine düzenlenen saldırda azmettirici oldukları için iddianame düzenlendi. Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın da aralarında olduğu 8 kişi için 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca iddianamende, saldırının failleri olarak elebaşılığını Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesi gösterildi.
Dilan ve Engin Polat çifti, lüks yaşamları sonrasında “radara” takılmış ve polis ekiplerinin operasyonu sonrasında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Ünlü çifti, Banu Parlak’a saldırı suçlamasıyla da yargılanıyor.
Sabah Gazetesi’nden Huzeyfe Atıcı’nın haberine göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Dilan Polat ile Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, Polat'ın 'Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti... Sana bu prim fazla bile... Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra...' şeklinde konuştuğu bir video ile Parlak'ı tehdit ettiğine yer verildi.