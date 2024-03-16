Dilan ve Engin Polat İçin İddianame Hazır: Saldırıda Daltonlar Çetesi’ni Kullanmışlar

Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti için, Banu Parlak’ın sahibi olduğu iş yerine düzenlenen saldırda azmettirici oldukları için iddianame düzenlendi. Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın da aralarında olduğu 8 kişi için 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca iddianamende, saldırının failleri olarak elebaşılığını Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesi gösterildi.