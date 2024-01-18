Dilan Polat'ın Yakın Arkadaşı ve Kayınvalidesi Söylemezsem Olmaz Ekibine Çok Ağır Konuştu!

Sözlerine şöyle devam etti: 'İki, çalışanların durumu devam etsin, istihdam kurulsun. 1000 kişi çalışıyor deniliyor Dilan Polat müessesinde. Binlerce-onbinlerce insanın işi söz konusu ve ekonominin de ayakta kalması lazım. TMSF diyor ki, 'mal Polatların ancak yarın bir gün mahkeme suçlu bulur da Polatlar'dan bu alınırsa hazineye geçecek ve değerini bulması için devlet kazansın diye bu şirketleri canlı tutmamız lazım.' İki, TMSF 'Dilan Polatlar masum, alın malınız'ı diye iade edecek. İade ederken en iyi şekilde yönetebildiğini ispatlayacak.'