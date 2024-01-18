Dilan Polat'ın Yakın Arkadaşı ve Kayınvalidesi Söylemezsem Olmaz Ekibine Çok Ağır Konuştu!
Dilan Polat'ın Yakın Arkadaşı ve Kayınvalidesi Söylemezsem Olmaz Ekibine Çok Ağır Konuştu!
Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında zaman zaman tansiyonun yükseldiği Polat dosyası ele aldındı. Dilan Polat'ın yakın arkadaşı ve kayınvalidesi sunuculara çok ağır konuştu. Detaylar 👇
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Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla servetini ve şatafatlı hayatını göstermeye doyamayan Dilan Polat ismi haftalardır hatta aylardır gündemimizde.
MASAK radarına takıldıktan sonra hayatları tepetaklak olan Dilan ve Engin Polat çifti mal varlıklarına el konulduktan kısa bir sonra gözaltına alınmıştı.
Fenomen ikili, haklarındaki kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklandı.
O günden bu yana tutukluluk halleri devam eden Polat çiftinin avukatları sürekli yeni açıklamalar yaparak içerideki hallerini aktardı.
Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında TMSF'nin yönetimine geçen şirketlerden güzellik merkezinin yeni şube açılışı konusu işlendi.
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Eminim görmüşsünüzdür, geçtiğimiz haftalarda Dilan Polat'a ait ve kayyım atanmış güzellik merkezinin Kağıthane'de yeni bir şubesi açıldı. Dilan'ın her yerden kaldırılan "Enerjii" şarkısıyla yapılan açılış büyük tepki çekmişti.
Didem Delen "Bütün bu şubeler devlete aitse artık, Şükran Polat'ın, Hüseyin Kaya'nın o yakınların orada ne işi var?" diye sordu.
Özcan'ın açıklamasının devamındaki "El koyma diye bir şey yok. TMSF, mahkeme kararıyla kendisine verilen yetkiyi üzerine alıyor ve kayyım atıyor. Mahkeme bunu niye istiyor? Çünkü o şirketlerin yaşaması lazım ki, eğer devletin alacakları varsa bunlar tahsil edilsin" sözleri dikkat çekti.
Bu zamana kadar Dilan Polat aleyhinde konuşmalar yaptığına şahit olunan sunucuların bu açıklamaları gündeme oturdu.
Bu süreçte adını sıkça duyduğumuz Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Canan Toprak, canlı yayında yapılan bu açıklamalardan sonra sosyal medyaya koştu.
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Toprak "Montaj mı bu? Neler duydum" notuyla programdan çok kısa bir kesit yayınladı.
Videonun biraz daha halini paylaşan Canan Toprak bu sefer de "Nasıl R yapılır? Bazen Allah çarpmaz böyle yalatır" sözleriyle sunuculara tepki gösterdi.
"Tükürdüğünü yalamak ne demek" paylaşımını yapan Toprak'ın hikayesine eklediği "Kahpesin" şarkısı da dikkat çekti.
"Ne oldu ya? Bizimkiler size kara para mı verdi? Tatlı mı geldi?"
Toprak, programda kendi fotoğrafının da kullanılmasına parmak basarak "Neyse cevabım ektedir" diyerek paylaşımlarını noktaladı.
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Cezaevindeki Engin Polat ve Alper Kürşat Polat'ın annesi Şükran Polat da hem oğlu hem gelini hakkında yapılan bu konuşmayı hikayesinde paylaşarak Canan Toprak'a destek verdi.
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