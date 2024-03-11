Kameradan Hoşlanmayan Nilda Polat'ın Ailesi İçin Videolu Paylaşım Yapması Hakkında Üzücü Teoriler!

'Annesi programımıza geldiğinde de söylemişti. Özellikle Nilda, çünkü Milan Efe daha çok küçük. Nilda ergen bir kız, annesinin çektiği videolarda olmak istemiyordu. Bu süreçte de hiçbir şekilde görünmek istemedi. Çocuk kendini deşifre etmek istemiyor. Ki siz çocuğu görüntüsüyle birlikte her yere yaydınız. Çocukların bir sosyal hayatı var.'