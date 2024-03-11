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Kameradan Hoşlanmayan Nilda Polat'ın Ailesi İçin Videolu Paylaşım Yapması Hakkında Üzücü Teoriler!

Kameradan Hoşlanmayan Nilda Polat'ın Ailesi İçin Videolu Paylaşım Yapması Hakkında Üzücü Teoriler!

Dilan Polat Engin Polat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.03.2024 - 18:58

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından aylardır cezaevinde yatan Dilan Polat ve Engin Polat'ın çocukları hem hem cumhurbaşkanına hem de Adalet Bakanlığı'na seslenmeyi gündeme oturdu. Aramızda Kalmasın sunucuları ve Avukat Emrullah Erdinç'ten konuyla ilgili sert bir çıkış geldi!

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Doğum fotoğrafçılığıyla başladığı kariyerini güzellik sektörüne taşıyan Dilan Polat ve ailesinin kısacık zamanda inanılmaz bir servet elde etmesi son dönemin en çok konuşulan olaylarından olmuştu.

Doğum fotoğrafçılığıyla başladığı kariyerini güzellik sektörüne taşıyan Dilan Polat ve ailesinin kısacık zamanda inanılmaz bir servet elde etmesi son dönemin en çok konuşulan olaylarından olmuştu.

Şatafatlı hayatlarının her anını sosyal medya hesaplarından paylaşan fenomen çift hakkında artan şikayetler sonrası ilk olarak MASAK harekete geçmiş ve çiftin tüm mal varlıklarına el koymuştu.

Şatafatlı hayatlarının her anını sosyal medya hesaplarından paylaşan fenomen çift hakkında artan şikayetler sonrası ilk olarak MASAK harekete geçmiş ve çiftin tüm mal varlıklarına el koymuştu.

Olayın büyümesiyle beraber işe emniyet güçleri de el attı. Haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan, aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Olayın büyümesiyle beraber işe emniyet güçleri de el attı. Haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan, aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yakınları ve avukatları, 4 Kasım'da cezaevine giren Polat çifti hakkında her geçen gün farklı bir haberle gelmişti hatırlarsanız.

Yakınları ve avukatları, 4 Kasım'da cezaevine giren Polat çifti hakkında her geçen gün farklı bir haberle gelmişti hatırlarsanız.

İçeri girseler de kaosları bitmeyen Polat ailesinin dışarda bekleyen üyeleri son zamanlarda yaptıkları çıkışlarla dikkat çekmeye başladı.

İçeri girseler de kaosları bitmeyen Polat ailesinin dışarda bekleyen üyeleri son zamanlarda yaptıkları çıkışlarla dikkat çekmeye başladı.
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Mahkemede, tutukluluk kararının devam etmesine yönelik çıkan karar ve üzerine gelen farklı davalardan sonra sosyal medyada isyan bayrağı çeken Polat ailesi adalet arayışına girdi.

Mahkemede, tutukluluk kararının devam etmesine yönelik çıkan karar ve üzerine gelen farklı davalardan sonra sosyal medyada isyan bayrağı çeken Polat ailesi adalet arayışına girdi.

Tüm detayları bu içeriğimizde anlatmıştık:

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanarak cezaevinde gönderilmesinen sonra elbette akıllara gelen ilk soru "çocuklarına ne olacak?" olmuştu. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat "'Çocuklarımın başındayım, ben ruh hastası değilim, ben içkici değilim, kişi kendinden bilir işi, bana böyle yakıştırmalar yapmasınlar, Allah çok büyüktür" diyerek çocuklara kendisinin bakacağını açıklamıştı.

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanarak cezaevinde gönderilmesinen sonra elbette akıllara gelen ilk soru "çocuklarına ne olacak?" olmuştu. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat "'Çocuklarımın başındayım, ben ruh hastası değilim, ben içkici değilim, kişi kendinden bilir işi, bana böyle yakıştırmalar yapmasınlar, Allah çok büyüktür" diyerek çocuklara kendisinin bakacağını açıklamıştı.

Polat'ın takipçileri bilecektir ki; fenomen çiftin çocukları Milan Efe ve Nilda, Dilan'ın sosyal medya paylaşımları sayesinde epey tanınıyor.

Polat'ın takipçileri bilecektir ki; fenomen çiftin çocukları Milan Efe ve Nilda, Dilan'ın sosyal medya paylaşımları sayesinde epey tanınıyor.

Küçük oğulları Milan Efe hikayelerin öne çıkan ismiydi, kızları Nilda ise kamera karşısına çıkmaktan pek hoşlanmıyordu. Hatta çoğu fotoğraf çekiminde sanki zorla poz veriyormuşçasına bir yüz ifadesi takındığını da görmüştük.

Küçük oğulları Milan Efe hikayelerin öne çıkan ismiydi, kızları Nilda ise kamera karşısına çıkmaktan pek hoşlanmıyordu. Hatta çoğu fotoğraf çekiminde sanki zorla poz veriyormuşçasına bir yüz ifadesi takındığını da görmüştük.

Annesi video çekerken bile çoğu zaman yüzünü saklayan Nilda, geçtiğimiz gün annesi Dilan Polat'ın Instagram hesabından bir video yayınladı.

Annesi video çekerken bile çoğu zaman yüzünü saklayan Nilda, geçtiğimiz gün annesi Dilan Polat'ın Instagram hesabından bir video yayınladı.
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13 yaşındaki kızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Adalet Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın etiketlendiği paylaşımdaki sitemi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

13 yaşındaki kızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Adalet Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın etiketlendiği paylaşımdaki sitemi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Annem ve babam neden içeride? Kara para aklama, bahis yok. Süreci hızlandırabilir misiniz?" diyerek tepki gösteren Nilda'nın sözlerinin kendisine ait olmadığı, başka birileri tarafından söyletildiği öne sürüldü.

"Annem ve babam neden içeride? Kara para aklama, bahis yok. Süreci hızlandırabilir misiniz?" diyerek tepki gösteren Nilda'nın sözlerinin kendisine ait olmadığı, başka birileri tarafından söyletildiği öne sürüldü.

'Kardeşim sürekli ağlıyor' diyen Nilda konuşmasının devamında kamerayı Milan Efe'ye çevirdi. Küçük çocuk da 'ben onları çok çok özledim' diyerek anne-baba özlemini dile getirdi.

Aramızda Kalmasın programında da Dilan Polat'ın sosyal medyadaki isyanını değerlendirdi. "Algı ve manipülasyon teknikleri" olarak değerlendirilen olay için "burada çocuklar söz konusu" çıkışı yapıldı.

Aramızda Kalmasın programında da Dilan Polat'ın sosyal medyadaki isyanını değerlendirdi. "Algı ve manipülasyon teknikleri" olarak değerlendirilen olay için "burada çocuklar söz konusu" çıkışı yapıldı.

Açıklama yapan Yelda Kırçuval, "Nilda'nın duygusal yürekten cümleleri var, "annemi çok özledim" gibi. Bu tamam ama bazı cümlelerinde ne yazık ki yetişkinlerin onlara kurmasını istediği cümleler olduğu çok belli. Çok yazık ki, çocuklara ne oluyorsa yetişkinler yüzünden oluyor" ifadelerini kullandı.

Açıklama yapan Yelda Kırçuval, "Nilda'nın duygusal yürekten cümleleri var, "annemi çok özledim" gibi. Bu tamam ama bazı cümlelerinde ne yazık ki yetişkinlerin onlara kurmasını istediği cümleler olduğu çok belli. Çok yazık ki, çocuklara ne oluyorsa yetişkinler yüzünden oluyor" ifadelerini kullandı.

Müge Dağıstanlı da "Bu çocukları kameranın karşısına oturtup, onlara yazılı bir metin verip toplumu ve takipçileri anneniz-babanız adına etikleyin diyen kişilere kızgınız" diyerek tepkisini gösterdi.

Müge Dağıstanlı da "Bu çocukları kameranın karşısına oturtup, onlara yazılı bir metin verip toplumu ve takipçileri anneniz-babanız adına etikleyin diyen kişilere kızgınız" diyerek tepkisini gösterdi.
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"Reşit olmayan çocuklara bu ağır yükü yüklemeyin, bu videolar kalacak. Bu videolar adalet sistemini etkileyecek videolar değil ki" diyen Dağıstanlı, Dilan Polat'ın programa geldiği bölümü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Reşit olmayan çocuklara bu ağır yükü yüklemeyin, bu videolar kalacak. Bu videolar adalet sistemini etkileyecek videolar değil ki" diyen Dağıstanlı, Dilan Polat'ın programa geldiği bölümü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

'Annesi programımıza geldiğinde de söylemişti. Özellikle Nilda, çünkü Milan Efe daha çok küçük. Nilda ergen bir kız, annesinin çektiği videolarda olmak istemiyordu. Bu süreçte de hiçbir şekilde görünmek istemedi. Çocuk kendini deşifre etmek istemiyor. Ki siz çocuğu görüntüsüyle birlikte her yere yaydınız. Çocukların bir sosyal hayatı var.'

Dilan Polat davasıyla yakından ilgilenen gazetecilerden biri olan Emrullah Erdinç de Nilda'nın paylaşımına "Dilan Polat’ın sosyal medya hesabını kullanan kişi ya da kişilere sesleniyorum; Lütfen çocukları sosyal medyaya alet etmeyin" diyerek sessiz kalmadı!

Dilan Polat davasıyla yakından ilgilenen gazetecilerden biri olan Emrullah Erdinç de Nilda'nın paylaşımına "Dilan Polat’ın sosyal medya hesabını kullanan kişi ya da kişilere sesleniyorum; Lütfen çocukları sosyal medyaya alet etmeyin" diyerek sessiz kalmadı!

Erdinç paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: 'Annesi babası cezaevinde olan onlarca çocuk var. Yine onlarca çocuk da maalesef cezaevi ortamında büyümek zorunda. Yani Dilan ve Engin Polat’ın çocuklarından daha kötü durumda hayat mücadelesi veren çocuklar var. Çocukların saf ve temiz duygularına diyecek bir sözüm yok tabii ki her çocuk anne babasıyla büyüsün, hiçbir çocuk onların yaşadığını yaşamasın.'

"Ama ortada maalesef gerçekler var ve bu gerçekler saf çocukların duygularını suistimal ederek ortadan kaldırılamaz."

"Ama ortada maalesef gerçekler var ve bu gerçekler saf çocukların duygularını suistimal ederek ortadan kaldırılamaz."

'Her adımını, lüks yaşantısını, arabalarını uçaklarını saniye saniye paylaşan bu çiftin bir de hiçbir günahı olmayan çocuklarını bu mecralarda 'kullanmayın'. Devletten kaçırılan vergileri 'alnımız ak, başımız dik' diye yine bu yolla aklamaya çalışan Polat Çiftinin çocuklarını da bağımsız ve herkese eşit olan adaleti de yıpratmayın.'

"Bu videoyu çekersek anne, baban eve döner" diye umutlandırmak yerine, "insanlar hata yapabilir, bazı hataların da cezası vardır, o ceza bittiğinde evlerine dönecekler" gerçeğini anlatmak gerekir. Bunu anlatırken de küçücük çocukları afişe etmeden, duygularını sömürmeden yapmaya özen gösterilmelidir"

"Bu videoyu çekersek anne, baban eve döner" diye umutlandırmak yerine, "insanlar hata yapabilir, bazı hataların da cezası vardır, o ceza bittiğinde evlerine dönecekler" gerçeğini anlatmak gerekir. Bunu anlatırken de küçücük çocukları afişe etmeden, duygularını sömürmeden yapmaya özen gösterilmelidir"

Emrullah Erdinç'in paylaşımını buradan da görebilirsiniz:

Emrullah Erdinç'in paylaşımını buradan da görebilirsiniz:
twitter.com

Tüm bu tartışmalar sürerken Dilan Polat'ın resmi Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha geldi. Çocukların ağzından yazılan kare bir kez daha gündem yarattı, detaylardan bu yazımızda bahsettik:

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