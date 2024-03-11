Spor Spikerliğinden Magazine Radikal Bir Geçiş Yapan Hande Sarıoğlu'nun İlahi Okuduğu Anlar Dikkat Çekti

'Çocukken annemle cuma okumalarına giderdik komşulara, annem yasin okurdu, arkasından da ben ilahi okurdum😌 Rahmetli anneannem de telefonla arar hadi bana ilahi oku kızım derdi🙏🏻 Bugün yeni haftaya Ramazan ayının coşkusuyla başladık ve ben de bu coşkuyu çocukluğumdan taşıdığım maneviyatla programa taşıyıp ilahi okudum🥰 Ramazan ayımız mübarek olsun, ülkemize ve tüm islam alemine hayırlar getirsin inşallah🤲🏻'