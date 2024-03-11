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Spor Spikerliğinden Magazine Radikal Bir Geçiş Yapan Hande Sarıoğlu'nun İlahi Okuduğu Anlar Dikkat Çekti

Spor Spikerliğinden Magazine Radikal Bir Geçiş Yapan Hande Sarıoğlu'nun İlahi Okuduğu Anlar Dikkat Çekti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.03.2024 - 17:05

Spor spikeri olarak tanıdığımız Hande Sarıoğlu, Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucularından biri olmuştu. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Sarıoğlu'nun ilahi okuduğu anlar sosyal medyanın gündemine oturdu!

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Spor spikerliği yaptığı dönemde evinde kalça dansı yaptığı anları videoya alıp sosyal medyada dikkat çeken Hande Sarıoğlu, görev aldığı HaberTürk'ün yönetiminde tepkilere yol açmıştı.

Spor spikerliği yaptığı dönemde evinde kalça dansı yaptığı anları videoya alıp sosyal medyada dikkat çeken Hande Sarıoğlu, görev aldığı HaberTürk'ün yönetiminde tepkilere yol açmıştı.

Kanal yönetiminin rahatsız olduğu öne sürülen görüntülerden sonra programda yer almayan ünlü sunucunun iş akdinin feshedildiği haberleri çok konuşulmuştu.

Kanal yönetiminin rahatsız olduğu öne sürülen görüntülerden sonra programda yer almayan ünlü sunucunun iş akdinin feshedildiği haberleri çok konuşulmuştu.

Daha sonra YouTube'ta açtığı kanal üzerinden kariyerine devam eden Sarıoğlu'nun giydiği kıyafetler de o dönem tartışma yaratmıştı.

Daha sonra YouTube'ta açtığı kanal üzerinden kariyerine devam eden Sarıoğlu'nun giydiği kıyafetler de o dönem tartışma yaratmıştı.

"Kokoreççi" sevgilisi Eren Süzer'le olan ilişkisiyle de tüm gözleri üzerine çeken Sarıoğlu'nun spor ve moda programlarından sonra farklı bir sektöre geçti.

"Kokoreççi" sevgilisi Eren Süzer'le olan ilişkisiyle de tüm gözleri üzerine çeken Sarıoğlu'nun spor ve moda programlarından sonra farklı bir sektöre geçti.

Yağmur Çevik ve Arto'yla beraber kamera karşısına geçen ünlü spiker bu sefer de Söylemezsem Olmaz programının sunucularından oldu.

Yağmur Çevik ve Arto'yla beraber kamera karşısına geçen ünlü spiker bu sefer de Söylemezsem Olmaz programının sunucularından oldu.
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Transferinin ilk günlerinden sunucu Yağmur Çevik'le olan tartışmalarıyla öne çıkan Sarıoğlu'nun magazin dünyasına yönelik açıklamaları da epey dikkat çekti.

Transferinin ilk günlerinden sunucu Yağmur Çevik'le olan tartışmalarıyla öne çıkan Sarıoğlu'nun magazin dünyasına yönelik açıklamaları da epey dikkat çekti.

Canlı yayında zaman zaman şarkılar da patlayan Hande Sarıoğlu, Ramazan Ayı'nın ilk gününde yayınlanan bölümde ilahi okudu.

Canlı yayında zaman zaman şarkılar da patlayan Hande Sarıoğlu, Ramazan Ayı'nın ilk gününde yayınlanan bölümde ilahi okudu.

Açıklamasına "Herkese Hayırlı Ramazanlar🤲🏻" diyerek başlayan Sarıoğlu o anları şu notla paylaştı:

Açıklamasına "Herkese Hayırlı Ramazanlar🤲🏻" diyerek başlayan Sarıoğlu o anları şu notla paylaştı:

'Çocukken annemle cuma okumalarına giderdik komşulara, annem yasin okurdu, arkasından da ben ilahi okurdum😌 Rahmetli anneannem de telefonla arar hadi bana ilahi oku kızım derdi🙏🏻 Bugün yeni haftaya Ramazan ayının coşkusuyla başladık ve ben de bu coşkuyu çocukluğumdan taşıdığım maneviyatla programa taşıyıp ilahi okudum🥰 Ramazan ayımız mübarek olsun, ülkemize ve tüm islam alemine hayırlar getirsin inşallah🤲🏻'

Hande Sarıoğlu'nun "Canım Annem" adlı ilahiyi seslendirdiği anları da buradan izleyebilirsiniz:

Siz Hande Sarıoğlu'nun ilahi performansını nasıl buldunuz, sesini beğendiniz mi?

Siz Hande Sarıoğlu'nun ilahi performansını nasıl buldunuz, sesini beğendiniz mi?

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