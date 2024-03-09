Hünerleriyle Hepimizi Kendine Aşık Eden Kıvanç Tatlıtuğ Bu Sefer de Dövmeci Olmaya Karar Verdi!
Hünerleriyle Hepimizi Kendine Aşık Eden Kıvanç Tatlıtuğ Bu Sefer de Dövmeci Olmaya Karar Verdi!
Karizmasına ayrı oyunculuğuna ayrı hayran olduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ milyonlarca kişinin gönlündeki kocaman tahtta oturuyor. Tek yeteneğinin oyunculuk olmasına defalarca şahit olduğumuz yakışıklı ünlümüz bu sefer de yaptığı dövmeyle övgü yağmuruna tutuldu!
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Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı "Behlül Haznedar" karakteriyle tüm dünyaya namını duyuran Kıvanç Tatlıtuğ ülkemizin en sevilen oyuncularından biri.
Başrollerini Sereney Sarıkaya ile paylaştığı Aile dizisinde canlandırdığı "Aslan" karakteriyle ekranlara geri dönen ünlü oyuncu yine gönülleri fethetti tabii.
Son olarak dijital platformda yayınlanan İstanbul İçin Son Çağrı'da "Mehmet"i canlandıran Kıvanç Bey sadece kariyeriyle de konuşulmuyor elbette.
Uzun zamandır birliktelik yaşadığı Başak Dizer'le 2016 yılında nikah masasına oturan karizmatik oyuncu ne yapsa olay olan ünlülerimizden!
İnanılmaz bir oyuncu, romantik bir eş olduğuna şahit olduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ 2022 yılında kucağına aldığı oğlu Kurt Efe'yle eşsiz bir baba olduğunu da kanıtlamış oldu.
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Ülkemizdeki en yakışıklı oyuncu olarak ilan edilen Kıvanç Tatlıtuğ yaptırdığı dövmeleriyle de karizmasını arttırıyor desek yeridir.
Biricik oğlunun ellerinden, her daim aşkla baktığı eşi Başak'la Paris'te dünyaevine girdiği The Arc de Triomphe görseline kadar pek çok dövmeye sahip kendisi.
Daha önce katıldığı bir programda vücudundaki en büyük dövmesinin bir ahtapot olduğunu anlatan ünlü oyuncu bu sefer dövme yaptırmadı.
Eline eldivenleri giyen Kıvanç Tatlıtuğ bu sefer dövme yapan taraf oldu! Her işte yetenekli olduğunu kanıtlayan Kıvanç, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Yakışıklı oyuncunun dövme yaptığı arkadaşı Jafar Naderali ise o anları "bro lütfen yaptığın ilk ve son dövme olsun 🙏🏻 yoksa işimizi elimizden alacaksın 😅😅🤜🏻🤛🏻" notuyla paylaştı!
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O anları da buradan izleyebilirsiniz 👇👇
Hem yakışıklı hem de yetenekli olan Kıvanç Tatlıtuğ pek çok kişiyi kıskandırırken pek çok kişi de kendine hayran bıraktı. 👇
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