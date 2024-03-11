Şener Şen, Kayhan Yıldızoğlu'nun Cenazesinde Öfkeden Deliye Döndü: "Gidin Ya!"

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu 9 Mart'ta aramızdan ayrıldı. Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlanırken dikkat çeken isim ise Şener Şen oldu. Snob Magazin'in haberine göre, Şener Şen katıldığı cenazede deliye döndü!