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Şener Şen, Kayhan Yıldızoğlu'nun Cenazesinde Öfkeden Deliye Döndü: "Gidin Ya!"

Şener Şen, Kayhan Yıldızoğlu'nun Cenazesinde Öfkeden Deliye Döndü: "Gidin Ya!"

Şener Şen
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.03.2024 - 14:55

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu 9 Mart'ta aramızdan ayrıldı. Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlanırken dikkat çeken isim ise Şener Şen oldu. Snob Magazin'in haberine göre, Şener Şen katıldığı cenazede deliye döndü!

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Yeşilçam'ın birçok unutulmaz yapımında rol alan Kayhan Yıldızoğlu "Çiçek Taksi", "Akasya Durağı", "Ah Nerede" gibi yapımların kadrosunda da yer almıştı.

Yeşilçam'ın birçok unutulmaz yapımında rol alan Kayhan Yıldızoğlu "Çiçek Taksi", "Akasya Durağı", "Ah Nerede" gibi yapımların kadrosunda da yer almıştı.

Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı fantastik dizi "Selena"da 'Yüce Honos' karakteriyle de hafızalara kazınmıştı.

Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı fantastik dizi "Selena"da 'Yüce Honos' karakteriyle de hafızalara kazınmıştı.

9 Mart Cumartesi günü, 250'nin üzerinde yapımda rol alan Kayhan Yıldızoğlu'ndan sanat dünyasını sarsan acı bir haber geldi.

9 Mart Cumartesi günü, 250'nin üzerinde yapımda rol alan Kayhan Yıldızoğlu'ndan sanat dünyasını sarsan acı bir haber geldi.

Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden usta isim 90 yaşında aramızdan ayrıldı.

Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden usta isim 90 yaşında aramızdan ayrıldı.

Usta oyuncu bugün (11 Mart) İstanbul Levent'te kılınan cenaze namazına müteakip Feriköy’de toprağa verildi.

Usta oyuncu bugün (11 Mart) İstanbul Levent'te kılınan cenaze namazına müteakip Feriköy’de toprağa verildi.
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Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi Suna Yıldızoğlu, Menderes Samancılar gibi isimlerin katıldığı cenaze töreninde Şener Şen de vardı.

Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi Suna Yıldızoğlu, Menderes Samancılar gibi isimlerin katıldığı cenaze töreninde Şener Şen de vardı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre, acısını yaşayan Şen cenazede bile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlara "gidin ya!" diye bağırarak tepki gösterdi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre, acısını yaşayan Şen cenazede bile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlara "gidin ya!" diye bağırarak tepki gösterdi.

Şener Şen'in öfkelendiği o anı da buradan izleyebilirsiniz:

Şener Şen'in cenazedeki tepkisine gelen yorumlardan birkaçını da sizler için derledik. 👇

Şener Şen'in cenazedeki tepkisine gelen yorumlardan birkaçını da sizler için derledik. 👇

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