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Cezaevindeki Polatgiller Cephesinde Ayaklanma: Dilan Polat'ın Sevenleri Adalet Tepkisiyle Yükseldi!

Cezaevindeki Polatgiller Cephesinde Ayaklanma: Dilan Polat'ın Sevenleri Adalet Tepkisiyle Yükseldi!

Dilan Polat Engin Polat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.02.2024 - 16:57

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla aylardır cezaevinde yatan Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde yeniden hareketlilik başladı. Komşu kavgası yüzünden bir kez daha hapis cezası istenen Dilan Polat'ın milyon takipçili Instagram hesabından ilk kez bir paylaşım yapıldı. Üst üste gelen cezaların ardından '#dilanpolatyalnızdeğildir' etiketi gündem oldu.

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Dilan Polat, doğum fotoğrafçılığıyla başlayan kariyer yolcuğunu güzellik sektörüne geçirdikten sonra bir anda bambaşka bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Dilan Polat, doğum fotoğrafçılığıyla başlayan kariyer yolcuğunu güzellik sektörüne geçirdikten sonra bir anda bambaşka bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Çok kısa bir zaman içerisinde dudak uçuklatan düzeyde bir servetin sahibi olan Dilan ve Engin Polat ikilisi dolarlar saçarak, altınlar dağıtarak epey dikkat çektikten sonra akıllarda şüpheler uyandırdı.

Attığı her adımı sosyal medya hesabından paylaşan Dilan'ın lüks hayatlarını milletin gözüne sokmasıyla beraber "bu paranın kaynağı nereden geliyor?" şikayetleri başladı.

Attığı her adımı sosyal medya hesabından paylaşan Dilan'ın lüks hayatlarını milletin gözüne sokmasıyla beraber "bu paranın kaynağı nereden geliyor?" şikayetleri başladı.

Türkiye'nin dört bir yanında güzellik merkezi şubeleri açan, züğürdün çenesini yoran türden harcamalar yapan, epey lüks arabalarla caka satan ünlü fenomen hakkında MASAK hareket geçti. Polat çifti ve ortaklarının tüm mal varlıklarına el koyarak yurt dışına çıkışlarını yasakladı.

Emniyet güçlerinin harekete geçmesiyle Polatgiller'in toz pembe hayatlarının pembesi gitti tozu kaldı adeta. Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 kişi kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı.

Emniyet güçlerinin harekete geçmesiyle Polatgiller'in toz pembe hayatlarının pembesi gitti tozu kaldı adeta. Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 kişi kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yaşanan tüm detaylar da tüm Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline geldi.

Polat ailesinin olaylarını yakından takip edenler bilecektir, fenomen çift kasım ayında tutuklandıktan sonra haklarında farklı olaylar da ortaya çıkmıştı.

Polat ailesinin olaylarını yakından takip edenler bilecektir, fenomen çift kasım ayında tutuklandıktan sonra haklarında farklı olaylar da ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, katıldığı bir yayında Dilan ve Engin'in polisle olan olaylarının başladığı nokta olarak komşularıyla ettikleri bir kavga olduğunu söylemişti. Erdinç, 'Bu soruşturmanın ilk fitili nasıl ateşlendi? Dilan Polat ve Engin Polat'ın peri masalı gibi hayatları aslında, 2 Haziran 2023 tarihindeki bir kavgayla bitmeye başladı.' açıklamasında bulunmuştu.

"Dilan ve Engin Polat çiftinin yaşadıkları güç zehirlenmesiyle, devleti, yargıyı nasıl önemsemediğini, ciddiye almadığını belgeleriyle anlatacağım" diyen Erdinç bir de şunları söylemişti:

"Dilan ve Engin Polat çiftinin yaşadıkları güç zehirlenmesiyle, devleti, yargıyı nasıl önemsemediğini, ciddiye almadığını belgeleriyle anlatacağım" diyen Erdinç bir de şunları söylemişti:

'Oturdukları sitede doğum günü kutlaması yapan çiftin arkadaşları gelince, yan villadaki Metin Atayeter de aracını gelen bir aracın arkasına park etti. Ne olduysa orada başladı. İlerleyen saatlerde Polat ailesinin misafirlerinden birinin çocuğu rahatsızlandı. Metin Atayeter'in aracı yüzünden çıkış yapmakta zorlandılar. Metin Bey aracı çekmeye gittiğinde, yan villaya Engin Polat geldi.'

Mağdur olduğu söylenen komşunun iddiasına göre, Dilan Polat eve girerek "Öldüreceğiz, keseceğiz" diye küfürler ve tehditler savurmuş. Tamamı bu içeriğimizde:

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"Polat ailesi savcılığın çağrısını dikkate almadı" diyen Erdinç, Polat ailesinin savcılığa ifade vermediğini de şöyle anlatmıştı:

"Polat ailesi savcılığın çağrısını dikkate almadı" diyen Erdinç, Polat ailesinin savcılığa ifade vermediğini de şöyle anlatmıştı:

'Savcılık bu duruma kızdı, ikinci kez yazı yazarak Polat çiftinin hem emniyette hem de savcılıkta ifade vermesi için çağrı yaptı. Peki Polat çifti ne yaptı? Dilan Polat bir Cumartesi günü soruşturma yürüten savcıyı aradı. 'Bizim biraz işimiz var, müsait olduğumuzda ifade vermeye geleceğiz' dedi.'

Kanal D'nin özel haberiyle beraber Dilan ve Engin Polat'ın başını belaya soktuğu konuşulan komşu kavgasının görüntüleri ortaya çıktı:

T24'ün aktardığına göre; savcılık, Polatlar'ın Çekmeköy'deki lüks villasının olduğu yerde yaşanan kavga hakkında soruşturmayı tamamladı

T24'ün aktardığına göre; savcılık, Polatlar'ın Çekmeköy'deki lüks villasının olduğu yerde yaşanan kavga hakkında soruşturmayı tamamladı

Savcılık, bu süreçte iddianameyi de tamamladı. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu hakkında ise takipsizlik kararı çıktı. İddianame, mahkemeye sunuldu.

Dilan Polat için 'hakaret', 'yaralama' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası, Engin Polat'ın da aynı suçlara ek 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçuyla 11 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Dilan Polat için 'hakaret', 'yaralama' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası, Engin Polat'ın da aynı suçlara ek 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçuyla 11 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Üst üste yığılan cezalar sonra Dilan ve Engin Polat'ın dışardaki aile üyeleri de kendince bir tepki göstermek için çareyi sosyal medyada aramaya karar verdi.

Üst üste yığılan cezalar sonra Dilan ve Engin Polat'ın dışardaki aile üyeleri de kendince bir tepki göstermek için çareyi sosyal medyada aramaya karar verdi.
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Yaşananlardan sonra, avukatı Hüseyin Kaya ve asistanı tarafından yönetildiği bilinen Dilan Polat'a ait Instagram hesabından "Geciken adalet adalet değildir" paylaşımı yapıldı.

Yaşananlardan sonra, avukatı Hüseyin Kaya ve asistanı tarafından yönetildiği bilinen Dilan Polat'a ait Instagram hesabından "Geciken adalet adalet değildir" paylaşımı yapıldı.

Dilan Polat'a ait 6.4 milyon takipçili hesabından aylar sonra ilk kez de bir post paylaşıldı. Posta da "Geciken Adalet Adalet Değildir. #DilanPolatYalnızDeğildir" ifadeleri yer aldı!

Dilan Polat'a ait 6.4 milyon takipçili hesabından aylar sonra ilk kez de bir post paylaşıldı. Posta da "Geciken Adalet Adalet Değildir. #DilanPolatYalnızDeğildir" ifadeleri yer aldı!

Dilan'ın hesabından yapılan bu paylaşımdan sonra fenomen çiftin aile üyeleri, arkadaşları ve sevenleri tarafından "#dilanpolatyalnızdeğildir" etiketi açıldı.

Dilan'ın hesabından yapılan bu paylaşımdan sonra fenomen çiftin aile üyeleri, arkadaşları ve sevenleri tarafından "#dilanpolatyalnızdeğildir" etiketi açıldı.

Hem meslektaşı hem de yakın arkadaşı Sevim Alan da sosyal medya hesabından tepki gösterdi: "İşini yapacak kadar özgür olmak hem bu ülkenin hem bir annenin hemde bir iş kadının hakkıdır!"

Hem meslektaşı hem de yakın arkadaşı Sevim Alan da sosyal medya hesabından tepki gösterdi: "İşini yapacak kadar özgür olmak hem bu ülkenin hem bir annenin hemde bir iş kadının hakkıdır!"

Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, kız kardeşi Kübra Uzun, Polat ailesinin gelini Hazal Erdoğan dışında fenomen Şulemsi, Ahmet Selim, Gökhan Ergün, Buket Yıldırım, Cemile Kaya gibi isimler de desteklerini duyurdu.

Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, kız kardeşi Kübra Uzun, Polat ailesinin gelini Hazal Erdoğan dışında fenomen Şulemsi, Ahmet Selim, Gökhan Ergün, Buket Yıldırım, Cemile Kaya gibi isimler de desteklerini duyurdu.
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Bunların yanı sıra Dilan Polat'ın "adalet" arayışına tepki gösteren kullanıcılar da oldu, bir de "#dilanpolatyalnızdır" etiketi ortaya çıktı!

Bunların yanı sıra Dilan Polat'ın "adalet" arayışına tepki gösteren kullanıcılar da oldu, bir de "#dilanpolatyalnızdır" etiketi ortaya çıktı!
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