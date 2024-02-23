Cezaevindeki Polatgiller Cephesinde Ayaklanma: Dilan Polat'ın Sevenleri Adalet Tepkisiyle Yükseldi!
Cezaevindeki Polatgiller Cephesinde Ayaklanma: Dilan Polat'ın Sevenleri Adalet Tepkisiyle Yükseldi!
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla aylardır cezaevinde yatan Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde yeniden hareketlilik başladı. Komşu kavgası yüzünden bir kez daha hapis cezası istenen Dilan Polat'ın milyon takipçili Instagram hesabından ilk kez bir paylaşım yapıldı. Üst üste gelen cezaların ardından '#dilanpolatyalnızdeğildir' etiketi gündem oldu.
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Dilan Polat, doğum fotoğrafçılığıyla başlayan kariyer yolcuğunu güzellik sektörüne geçirdikten sonra bir anda bambaşka bir hayat yaşamaya başlamıştı.
Attığı her adımı sosyal medya hesabından paylaşan Dilan'ın lüks hayatlarını milletin gözüne sokmasıyla beraber "bu paranın kaynağı nereden geliyor?" şikayetleri başladı.
Emniyet güçlerinin harekete geçmesiyle Polatgiller'in toz pembe hayatlarının pembesi gitti tozu kaldı adeta. Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 kişi kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı.
Polat ailesinin olaylarını yakından takip edenler bilecektir, fenomen çift kasım ayında tutuklandıktan sonra haklarında farklı olaylar da ortaya çıkmıştı.
"Dilan ve Engin Polat çiftinin yaşadıkları güç zehirlenmesiyle, devleti, yargıyı nasıl önemsemediğini, ciddiye almadığını belgeleriyle anlatacağım" diyen Erdinç bir de şunları söylemişti:
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"Polat ailesi savcılığın çağrısını dikkate almadı" diyen Erdinç, Polat ailesinin savcılığa ifade vermediğini de şöyle anlatmıştı:
Kanal D'nin özel haberiyle beraber Dilan ve Engin Polat'ın başını belaya soktuğu konuşulan komşu kavgasının görüntüleri ortaya çıktı:
T24'ün aktardığına göre; savcılık, Polatlar'ın Çekmeköy'deki lüks villasının olduğu yerde yaşanan kavga hakkında soruşturmayı tamamladı
Dilan Polat için 'hakaret', 'yaralama' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası, Engin Polat'ın da aynı suçlara ek 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçuyla 11 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.
Üst üste yığılan cezalar sonra Dilan ve Engin Polat'ın dışardaki aile üyeleri de kendince bir tepki göstermek için çareyi sosyal medyada aramaya karar verdi.
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Yaşananlardan sonra, avukatı Hüseyin Kaya ve asistanı tarafından yönetildiği bilinen Dilan Polat'a ait Instagram hesabından "Geciken adalet adalet değildir" paylaşımı yapıldı.
Dilan Polat'a ait 6.4 milyon takipçili hesabından aylar sonra ilk kez de bir post paylaşıldı. Posta da "Geciken Adalet Adalet Değildir. #DilanPolatYalnızDeğildir" ifadeleri yer aldı!
Dilan'ın hesabından yapılan bu paylaşımdan sonra fenomen çiftin aile üyeleri, arkadaşları ve sevenleri tarafından "#dilanpolatyalnızdeğildir" etiketi açıldı.
Hem meslektaşı hem de yakın arkadaşı Sevim Alan da sosyal medya hesabından tepki gösterdi: "İşini yapacak kadar özgür olmak hem bu ülkenin hem bir annenin hemde bir iş kadının hakkıdır!"
Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, kız kardeşi Kübra Uzun, Polat ailesinin gelini Hazal Erdoğan dışında fenomen Şulemsi, Ahmet Selim, Gökhan Ergün, Buket Yıldırım, Cemile Kaya gibi isimler de desteklerini duyurdu.
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Bunların yanı sıra Dilan Polat'ın "adalet" arayışına tepki gösteren kullanıcılar da oldu, bir de "#dilanpolatyalnızdır" etiketi ortaya çıktı!
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