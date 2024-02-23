Cezaevindeki Polatgiller Cephesinde Ayaklanma: Dilan Polat'ın Sevenleri Adalet Tepkisiyle Yükseldi!

Gazeteci Emrullah Erdinç, katıldığı bir yayında Dilan ve Engin'in polisle olan olaylarının başladığı nokta olarak komşularıyla ettikleri bir kavga olduğunu söylemişti. Erdinç, 'Bu soruşturmanın ilk fitili nasıl ateşlendi? Dilan Polat ve Engin Polat'ın peri masalı gibi hayatları aslında, 2 Haziran 2023 tarihindeki bir kavgayla bitmeye başladı.' açıklamasında bulunmuştu.