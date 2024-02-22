Küçükçekmece'de Seçim Çalışması Yapılan Yere Düzenlenen Saldırıda Dilan Polat Ayrıntısı Ortaya Çıktı!
Küçükçekmece'de Seçim Çalışması Yapılan Yere Düzenlenen Saldırıda Dilan Polat Ayrıntısı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://12punto.com.tr/yazarlar/musli...
Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı yerde düzenlenen silahlı saldırı hakkında dikkat çeken bir detay açıklandı. Küçükçekmece'deki saldırıda kullanılan silahların Dilan Polat'ın işyerine yapılan saldırıda da kullanıldığı ortaya çıktı!
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10 Şubat günü saat 16.30 sularında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı yere saldırı düzenlenmişti.
Yeniay, Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernekte seçim çalışması yürütürken, aynı sokağın başına plakasız bir araç girdi.
Aracın camlarından açılan ateş anında yolda yürüyen bir kişi başından vurularak ağır yaralanmıştı. Araçta 5 kişinin olduğu ve uzun namlulu silahlarla saldırıyı gerçekleştirdikleri açıklanmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 kişiyi gözaltına alındığı olay yerinde detaylı inceleme yapıldı. İncelemede 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirtildi.
12punto’dan Müslim Sarıyar’ın paylaştığı yeni detaylara göre, Kriminal Şube Müdürlüğü'ne götürülen silahlar içinde bulunan uzun namlulu olan silahın sabıkalı olduğu ortaya çıktı.
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Peki o uzun namlulu silah nerede kullanılmış? Hatırlarsanız, 10 Ekim 2023 tarihinde Dilan Polat'ın Ataşehir'deki güzellik merkezine silah saldırı düzenlenmişti.
Bu detayın ortaya çıkmasıyla polis ekipleri şüphelileri bu noktadan da sorguladı. Öğrenilenlere göre, saldırganlar Dilan Polat'ın işyerine yapılan saldırıyı kendilerinin yapmadığını söylerken, kullanılan silahları da farklı birinden temin ettiklerini açıklamışlar.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan şüpheliler Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.
Bu olayların ardından Dilan Polat'ın güzellik merkezine yapılan saldırı da kullanılan uzun namlulu silah da ele geçirilmiş oldu.
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