Küçükçekmece'de Seçim Çalışması Yapılan Yere Düzenlenen Saldırıda Dilan Polat Ayrıntısı Ortaya Çıktı!

Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı yerde düzenlenen silahlı saldırı hakkında dikkat çeken bir detay açıklandı. Küçükçekmece'deki saldırıda kullanılan silahların Dilan Polat'ın işyerine yapılan saldırıda da kullanıldığı ortaya çıktı!