Soruşturma Tamamlandı: Dilan ve Engin Polat'ın Komşu Kavgasında İstenen Hapis Cezaları Belli Oldu
Soruşturma Tamamlandı: Dilan ve Engin Polat'ın Komşu Kavgasında İstenen Hapis Cezaları Belli Oldu
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Dilan ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlarla tutuklanmıştı. Polat çiftine aynı zamanda komşularıyla kavga ettikleri ve komşularına ölüm tehditleri yağdırdıkları için soruşturma açılmıştı.
T24'ün aktardığına göre, Polat çifti hakkında istenen hapis cezaları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat, Kasım ayında tutuklanmıştı.
Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar bulunan Polat çiftine aynı zamanda komşu kavgası yüzünden soruşturma açılmıştı.
İlerleyen saatlerde Polat çiftinin evinde düzenlenen partide bir çocuk ateşlenmiş, çocuğunu hastaneye götürmek isteyen şahıs, komşunun aracı dolayısıyla aracını çıkartamamıştı.
Dilan Polat'ın saldırdığını gören eşi Engin Polat da komşusunu darp etmiş, ölüm tehditleri savurmuştu.
Savcılık, Dilan ve Engin Polat'ın komşu davasında soruşturmayı tamamladı. Dilan Polat'ın 8 yıl 4 ay hapis cezası talep edilirken, Engin Polat'ın ise 11 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda