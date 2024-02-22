Soruşturma Tamamlandı: Dilan ve Engin Polat'ın Komşu Kavgasında İstenen Hapis Cezaları Belli Oldu

T24'ün aktardığına göre, Dilan ve Engin Polat, Çekmeköy'deki lüks sitelerinde bir komşularıyla park yeri yüzünden kavga etmişti. Polat villasına yakın bir yerde yaşayan M.A, Polatların misafirlerinin kendi araçlarının geçişini engelleyecek şekilde park ettiğini söylemiş, kendi aracını ise sokakta bırakmak durumunda kalmıştı.