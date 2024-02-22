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Soruşturma Tamamlandı: Dilan ve Engin Polat'ın Komşu Kavgasında İstenen Hapis Cezaları Belli Oldu

Soruşturma Tamamlandı: Dilan ve Engin Polat'ın Komşu Kavgasında İstenen Hapis Cezaları Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.02.2024 - 08:38

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Dilan ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlarla tutuklanmıştı. Polat çiftine aynı zamanda komşularıyla kavga ettikleri ve komşularına ölüm tehditleri yağdırdıkları için soruşturma açılmıştı.

T24'ün aktardığına göre, Polat çifti hakkında istenen hapis cezaları belli oldu.

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Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat, Kasım ayında tutuklanmıştı.

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat, Kasım ayında tutuklanmıştı.

Yaptıkları lüks harcamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken çift hakkında farklı iddialar ortaya atılmaya başlanmıştı. Dilan Polat güzellik merkezlerinin MASAK soruşturmasına girmesiyle, çift hakkında gözaltı kararı alındı. 

Polat çifti, Kasım ayında ise tutuklandı.

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar bulunan Polat çiftine aynı zamanda komşu kavgası yüzünden soruşturma açılmıştı.

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar bulunan Polat çiftine aynı zamanda komşu kavgası yüzünden soruşturma açılmıştı.

T24'ün aktardığına göre, Dilan ve Engin Polat, Çekmeköy'deki lüks sitelerinde bir komşularıyla park yeri yüzünden kavga etmişti. Polat villasına yakın bir yerde yaşayan M.A, Polatların misafirlerinin kendi araçlarının geçişini engelleyecek şekilde park ettiğini söylemiş, kendi aracını ise sokakta bırakmak durumunda kalmıştı.

İlerleyen saatlerde Polat çiftinin evinde düzenlenen partide bir çocuk ateşlenmiş, çocuğunu hastaneye götürmek isteyen şahıs, komşunun aracı dolayısıyla aracını çıkartamamıştı.

İlerleyen saatlerde Polat çiftinin evinde düzenlenen partide bir çocuk ateşlenmiş, çocuğunu hastaneye götürmek isteyen şahıs, komşunun aracı dolayısıyla aracını çıkartamamıştı.

Çocuğunu hastaneye götürmek isteyen şahsın, M.A'nın evine giderek aracını kaldırmasını istemişti. Ancak araç kaldırılmamış ve olaya Polat çifti müdahil olmuştu.

Gece saatlerinde komşusunun evine giden Engin Polat'ın bağırarak sorular sorduğu aktarılmıştı. Bu esnada komşusuyla karşılaşan Dilan Polat da komşusuna saldırmıştı.

Dilan Polat'ın saldırdığını gören eşi Engin Polat da komşusunu darp etmiş, ölüm tehditleri savurmuştu.

Dilan Polat'ın saldırdığını gören eşi Engin Polat da komşusunu darp etmiş, ölüm tehditleri savurmuştu.

Polat çiftinin komşularına 'Seni öldüreceğiz, yaşatmayacağız!' gibi tehditler ettiği söylenmişti.

Savcılık, Dilan ve Engin Polat'ın komşu davasında soruşturmayı tamamladı. Dilan Polat'ın 8 yıl 4 ay hapis cezası talep edilirken, Engin Polat'ın ise 11 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Savcılık, Dilan ve Engin Polat'ın komşu davasında soruşturmayı tamamladı. Dilan Polat'ın 8 yıl 4 ay hapis cezası talep edilirken, Engin Polat'ın ise 11 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Savcılık, iddianameyi tamamladı. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'ya bu soruşturmada takipsizlik verildi. 

Dilan Polat'ın ise 'hakaret''yaralama' ve 'birden fazla kişiyle tehdit'  suçlarından toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası, Engin Polat'ın da aynı suçların yanısıra 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçuyla11 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. 

İddianame, mahkemeye sunuldu.

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