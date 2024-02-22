Kandırmaya Devam Ediyorlar: Anne Şükran Polat, Dilan ve Engin İçin İstenen Hapis Cezalarını Yalanladı
Kandırmaya Devam Ediyorlar: Anne Şükran Polat, Dilan ve Engin İçin İstenen Hapis Cezalarını Yalanladı
Şu sıralar sosyal medyayı oldukça aktif kullanan anne Şükran Polat, bu sefer de oğlu Engin ve gelini Dilan Polat'ın komşu kavgası soruşturmasında istenen hapis cezaları hakkında yorum yaptı.
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Birkaç yıl önce bambaşka bir hayat yaşarken aniden bir servete kavuşan ve bu serveti de her fırsatta cümle aleme sergileyen Dilan ve Engin Polat'ın ani yükselişi önce sosyal medya kullanıcılarını sonra devleti harekete geçirdi. Ve çiftin hayatı bir gecede tepetaklak oldu biliyorsunuz.
Yaklaşık 3,5 ay önce kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan çiftin kaosu bir an olsun bitmedi. Dilan ve Engin cezaevine girdikten sonra bitecek sandığımız kaos her geçen gün yeni detaylarla büyüdü.
Avukatları Hüseyin Kaya ve Engin Polat'ın annesi, Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat olmak üzere çiftten birçok haber aldık.
Belki denk gelmişsinizdir, şu sıralar pek aktif olan anne Şükran Polat, geçtiğimiz günlerde şeriat paylaşımları yüzünden tutuklanan Feyza Altun'a çıkışmıştı.
Hızını alamayan Şükran Polat, geçtiğimiz saatlerde bir takipçisine verdiği enteresan yanıtla gündem oldu.
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Belki hatırlarsınız, Polat çiftine aynı zamanda komşularıyla kavga ettikleri ve komşularına ölüm tehditleri yağdırdıkları için soruşturma açılmıştı. Ve sabah saatlerinde, komşu kavgası soruşturmasında Polatlar hakkında istenen hapis cezaları belli oldu.
Engin ve Dilan Polat'ın komşu kavgası için istenen hapis cezalarının yayılmasıyla beraber Şükran Polat, alışılan "ilahi adalet öyle ya da böyle tescil edecek, Allah kimsenin yaptığını yanına bırakmıyor" paylaşımlarına başladı.
MagazinBak'ın haberiyle ise bir sosyal medya kullanıcısına verdiği cevap ortaya çıktı. Komşu kavgası soruşturmasının sonucunda çıkan kararı yalanlayan Şükran Polat, "1 aydır haber yapamıyorlar ya ondan" diyerek konuyu kendince kapattı.
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DeYilmiş😂