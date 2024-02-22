Kandırmaya Devam Ediyorlar: Anne Şükran Polat, Dilan ve Engin İçin İstenen Hapis Cezalarını Yalanladı

Ne avukatın ne de geride kalan akrabalarının, insanı vicdan yaptırmaya sürükleyen paylaşımları bitmek bilmedi. Tutuklama kararından önce de milyonların hem sevgisini hem de büyük tepkisini toplayan çiftin artık daha bilinçli olduğu ve kitaplar okuyarak, beş vakit namaz kılarak daha iyi bireyler olma çabasında olduğunun hep altı çizildi. Ve bir de çocuklarının özlemini çektiklerinin tabii...