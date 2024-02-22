Sabancı Kurallarına Uyup Okula Dönen Hande Erçel'in Rektörden Aldığı Özel Övgü Öğrencileri Rahatsız Etti

Bali tatilinden sonra muhabirlere evlilikle ilgili herhangi bir tüyo vermese de 'beni bi salın, neden hep ben?' çıkışında bulunan Hande Erçel, akabinde Instagram hesabındaki 'oyuncu' ibaresini sildi, yer aldığı dizilerden kalan paylaşımlarının hepsini de kaldırdı.