Sabancı Kurallarına Uyup Okula Dönen Hande Erçel'in Rektörden Aldığı Özel Övgü Öğrencileri Rahatsız Etti
Sabancı Kurallarına Uyup Okula Dönen Hande Erçel'in Rektörden Aldığı Özel Övgü Öğrencileri Rahatsız Etti
Okula dönen Hande Erçel'in Mimar Sinan Üniversitesi'nin rektörüyle poz vermesi ve rektör Handan İnci'nin de o pozları övgülerle sosyal medya hesabında paylaşması bazılarının hoşuna giderken bazılarını kızdırdı. Durumu yadırgayan sosyal medya kullanıcıları Hande Erçel'e gösterilen özel ilgiden rahatsız oldu.
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Uzun yıllardır hayatımızda olan, oyunculuğuyla belki de en çok eleştirilen ünlülerimizin başında gelen Hande Erçel, son dönemlerde mesleğinden çok özel hayatıyla gündeme geliyor biliyorsunuz.
Hakan Sabancı'yla 1,5 yıldan uzun bir süredir aşk yaşayan Hande Erçel, ilişki başladığından beri başka bir şeyle konuşulmadı desek yeridir.
Fakat son dönemlerde Hande Erçel'in göstere göstere attığı radikal hamleler bu aşkın ve Sabancı kurallarının her zamankinden daha çok konuşulmasına sebep oldu.
Sonra yine kendisi, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne (dondurduğu kaydına) geri döndüğünü açıkladı.
Sanat galerilerinden pozlar paylaşmaya başladı, seramik atölyelerinde elini çamura buladı.
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Ve en son müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla sosyetenin tanınan isimlerden Dila Tarkan'ın düzenlediği yemek davetinde boy gösterdi...
Tüm bunlar akıllara Nazlı Sabancı'nın Sabancı gelini olmadan önce izlediği yolu getirdi tabii.
Geçtiğimiz saatlerde ise yeni bir gelişme daha yaşandı. "Beni bir salın" serzenişinde bulunan Hande Erçel'in bu sefer de üniversitenin rektörü Handan İnci'yle verdiği pozlarla olay oldu.
Mesele rektör hanımla da kalmadı, okulun öğretmenlerinden Hande Erçel'in daha önce dersine girmiş olanlar da Hande'ye övgüler yağdırdı.
Başta Hande Erçel'in kendisini her durumda sarıp sarmalayan sadık fan kitlesi olmak üzere birçok kişi yaşanan bu öğretmen ve rektör hadisesini gurur verici bulduğunu dile getirdi. "İşte bizim tanıdığımız Hande" gibi yorumlar yağdı. Fakat bu durumdan epey rahatsız olan öğrenciler de oldu...
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Birçok öğrenci, Hande Erçel'in nasıl bir ayrıcalığı olduğunu, rektörün neden böyle bir paylaşımda bulunmayı seçtiğini sorguladı. Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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