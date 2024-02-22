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Linç@'ten Sonra Kendine Gelen Merve Boluğur'un İbretlik Değişimi "Gümbür Gümbür Geliyor" Dedirtti

Linç@'ten Sonra Kendine Gelen Merve Boluğur'un İbretlik Değişimi "Gümbür Gümbür Geliyor" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
22.02.2024 - 22:42

Eser Yenenler'in Linç@ programına katıldıktan sonra ardı ardına iddialı pozlar paylaşan Merve Boluğur, kırmızılar içindeki son pozuyla herkesi heyecanlandırdı!

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Acemi Cadı'yla hayatımıza giren, o günden beri de mesleğine eskisi gibi devam etmese de hayatımızdan çıkmayan Merve Boluğur'u tanımayanınız yoktur.

Acemi Cadı'yla hayatımıza giren, o günden beri de mesleğine eskisi gibi devam etmese de hayatımızdan çıkmayan Merve Boluğur'u tanımayanınız yoktur.

Uzunca bir süre enteresan pozları, aşk hayatı, sürekli değişen ruh hali ve imajıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, son birkaç haftadır tüm gözlerin üzerinde olduğu isim diyebiliriz!

Uzunca bir süre enteresan pozları, aşk hayatı, sürekli değişen ruh hali ve imajıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, son birkaç haftadır tüm gözlerin üzerinde olduğu isim diyebiliriz!

Murat Dalkılıç'la evli olduğu zamanlarda etle tırnak gibi olduğu eski dostu Eser Yenenler'in Linç@ programına katılan Merve Boluğur, o bölüm yayınlandıktan sonra bir başka devleşti.

Murat Dalkılıç'la evli olduğu zamanlarda etle tırnak gibi olduğu eski dostu Eser Yenenler'in Linç@ programına katılan Merve Boluğur, o bölüm yayınlandıktan sonra bir başka devleşti.

Her açıklaması olay oldu, onun geri dönme isteğini görüp doğal haline tanıklık edenler "vakti geldi" diyerek iltifatlar yağdırdı.

Her açıklaması olay oldu, onun geri dönme isteğini görüp doğal haline tanıklık edenler "vakti geldi" diyerek iltifatlar yağdırdı.

'Geyşa gibiyim' ve 'Hep mutlu bir yuvam, bir erkek çocuğum olsun istedim, olmadı' açıklamalarıyla hep tepki çekti hem üzdü ama başından sonuna 'Merve Boluğur'u anlamak' temalı bir programdı ve herkesin Merve'yle ilgili beklentileri de yükselmişti.

Durumu fark eden güzel oyuncu ardı ardına birbirinden iddialı, eski hallerini andıran pozlar paylaşmaya başladı. Tüm dikkatleri de yavaş yavaş üzerine çekmişti.

Durumu fark eden güzel oyuncu ardı ardına birbirinden iddialı, eski hallerini andıran pozlar paylaşmaya başladı. Tüm dikkatleri de yavaş yavaş üzerine çekmişti.
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Fakat geçtiğimiz saatlerde "kırmızı benim rengim" notuyla paylaştığı fotoğraf ortalığı iyice ayağa kaldırdı! Kırmızılar içindeki Merve'yi görenler yorumlara koştu.

Fakat geçtiğimiz saatlerde "kırmızı benim rengim" notuyla paylaştığı fotoğraf ortalığı iyice ayağa kaldırdı! Kırmızılar içindeki Merve'yi görenler yorumlara koştu.

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

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