Linç@'ten Sonra Kendine Gelen Merve Boluğur'un İbretlik Değişimi "Gümbür Gümbür Geliyor" Dedirtti

'Geyşa gibiyim' ve 'Hep mutlu bir yuvam, bir erkek çocuğum olsun istedim, olmadı' açıklamalarıyla hep tepki çekti hem üzdü ama başından sonuna 'Merve Boluğur'u anlamak' temalı bir programdı ve herkesin Merve'yle ilgili beklentileri de yükselmişti.