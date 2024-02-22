Linç@'ten Sonra Kendine Gelen Merve Boluğur'un İbretlik Değişimi "Gümbür Gümbür Geliyor" Dedirtti
Linç@'ten Sonra Kendine Gelen Merve Boluğur'un İbretlik Değişimi "Gümbür Gümbür Geliyor" Dedirtti
Eser Yenenler'in Linç@ programına katıldıktan sonra ardı ardına iddialı pozlar paylaşan Merve Boluğur, kırmızılar içindeki son pozuyla herkesi heyecanlandırdı!
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Acemi Cadı'yla hayatımıza giren, o günden beri de mesleğine eskisi gibi devam etmese de hayatımızdan çıkmayan Merve Boluğur'u tanımayanınız yoktur.
Uzunca bir süre enteresan pozları, aşk hayatı, sürekli değişen ruh hali ve imajıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, son birkaç haftadır tüm gözlerin üzerinde olduğu isim diyebiliriz!
Murat Dalkılıç'la evli olduğu zamanlarda etle tırnak gibi olduğu eski dostu Eser Yenenler'in Linç@ programına katılan Merve Boluğur, o bölüm yayınlandıktan sonra bir başka devleşti.
Her açıklaması olay oldu, onun geri dönme isteğini görüp doğal haline tanıklık edenler "vakti geldi" diyerek iltifatlar yağdırdı.
Durumu fark eden güzel oyuncu ardı ardına birbirinden iddialı, eski hallerini andıran pozlar paylaşmaya başladı. Tüm dikkatleri de yavaş yavaş üzerine çekmişti.
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Fakat geçtiğimiz saatlerde "kırmızı benim rengim" notuyla paylaştığı fotoğraf ortalığı iyice ayağa kaldırdı! Kırmızılar içindeki Merve'yi görenler yorumlara koştu.
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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